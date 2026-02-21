Губернатор Иллинойса потребовал от Трампа возмещения ущерба из-за отмены пошлин
Губернатор Иллинойса Джей Притцкер потребовал от Дональда Трампа возместить жителям штата ущерб в размере почти 8,7 млрд из‑за введенных ранее импортных пошлин. К письму он приложил счет на указанную сумму, получателем которого значатся трудящиеся семьи.
Требование последовало после решения Верховного суда США, признавшего незаконными президентские торговые сборы. Трамп назвал вердикт позором и заявил о наличии запасного плана.
По расчетам Притцкера, каждая из 5 105,448 семей штата должна получить по 1 700 долларов — в сумме это составляет 8 679,261,600 долларов. Губернатор указал, что пошлины нанесли ущерб фермерам и повлияли на рост цен.
