Стало известно, почему Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады в Италии

20 февраля 2026, 22:05

Чехия бойкотирует открытие Паралимпиады в Италии из-за российских атлетов

Фото: istockphoto/Iryna Tolmachova

Чешские паралимпийцы отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии после решения снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии, пишет ТАСС.