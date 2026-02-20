Стало известно, почему Чехия бойкотирует церемонию открытия Паралимпиады в Италии
Чешские паралимпийцы отказались участвовать в церемонии открытия Паралимпийских игр в Италии после решения снять ограничения с российских спортсменов. Об этом сообщила пресс-служба Паралимпийского комитета Чехии, пишет ТАСС.
Игры пройдут с 6 по 15 марта. В заявлении отмечается, что чешская делегация не будет присутствовать на открытии в Вероне, не выставит знаменосцев в Кортина-д’Ампеццо и не запишет обращения спортсменов, которые планировалось показать во время церемонии.
Также сообщается, что на Паралимпиаду-2026 двусторонние приглашения получили шесть россиян. В горнолыжных дисциплинах заявили трехкратного паралимпийского чемпиона Алексея Бугаева и двукратную чемпионку мира Варвару Ворончихину. В лыжных гонках — многократного чемпиона мира Ивана Голубкова, а также призера чемпионата мира Анастасию Багиян вместе с лидером Сергеем Синякиным. В парасноуборде — Дмитрия Фадеева и Филиппа Шеббо Монзер.
Уточняется, что российские спортсмены выступят с национальной символикой.
