Выборы президента Украины могут состояться осенью 2026 года
Представители киевского режима начали вести разговоры о проведении выборов президента Украины. Электоральный процесс может пройти осенью этого года, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в Верховной раде.
По предварительной информации, власти рассматривают возможность проведения выборов до завершения конфликта без отмены военного положения. Кроме того, весной будущего года в Киеве планируют обновить состав парламента.
Часть народных депутатов уже работает над созданием собственных политических проектов и ищут способы закрепиться в своих креслах, говорится в статье. Между тем Владимир Зеленский утверждает, что США пытаются склонить Украину к выполнению ключевого требования России по мирному урегулированию, которое заключается в выводе ВСУ из Донбасса.
