Выборы президента Украины могут состояться осенью 2026 года

21 февраля 2026, 00:17

Фото: iStock/Oleksandr Tkachenko

Представители киевского режима начали вести разговоры о проведении выборов президента Украины. Электоральный процесс может пройти осенью этого года, пишут украинские СМИ со ссылкой на источник в Верховной раде.