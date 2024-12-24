Губернатор Камчатки раскрыл причину подорожания икры

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил цены на икру выросли из-за низких объёмов выловленной рыбы. Этим он поделился в беседе с журналистом Александром Юнашевым.
Владимир Солодов обратил внимание, что всё подорожание связано с низким уловом и с тем, что граждане Российской Федерации стали попросту есть больше икры. Практически весь объём продукции идёт на внутренний рынок, но цены всё равно остаются высокими.
Владимир Солодов поделился, что сам предпочитает икру нерки — её губернатор Камчатки покупал по цене в 7–7,5 тысячи рублей за килограмм. Владимиру Путину икру он не привёз, так как у президента Российской Федерации есть «личные поставки», но глава региона закупился для друзей-губернаторов.
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«В этом году мы поймали 130 тысяч тонн, это в три с половиной раза меньше, чем в прошлом году, например», — подчеркнул губернатор Камчатки.
Владимир Солодов поделился, что сам предпочитает икру нерки — её губернатор Камчатки покупал по цене в 7–7,5 тысячи рублей за килограмм. Владимиру Путину икру он не привёз, так как у президента Российской Федерации есть «личные поставки», но глава региона закупился для друзей-губернаторов.
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Ольга Енгалычева