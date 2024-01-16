Губернатор Кубани Кондратьев объяснил свои слова о запрете вечеринок из-за СВО

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Ранее сообщалось, что чиновник якобы заявил, что «нельзя устраивать бездумные вечеринки, пока кто-то на передовой ждет рассвет в окопе».
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами муниципалитетов заявил, что те, кто вернулся со специальной военной операции совершенно по-другому смотрят на жизнь и не станут без штанов прыгать на каком-то мероприятии, вероятно, имея ввиду «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой.
«Надо обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны СВО. Люди, которые решаются пойти туда, проходят это горнило, очень многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Тут уже не будешь без штанов на каком-то мероприятии прыгать», — заявил глава государства.Читайте также:
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