Губернатор Кубани Кондратьев объяснил свои слова о запрете вечеринок из-за СВО

Более 16 тысяч специалистов коммунальных служб ликвидируют последствия мощного снегопада в Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления содержания территорий (ГУСТ) Московской области.

«Во дворах и на общественных территориях с раннего утра работают более 16 тысяч специалистов комплексной уборки. Задействовано более 1100 единиц техники», — цитируются в сообщении слова главы ГУСТ Светланы Аиповой.



От снега в первую очередь очищаются проходы к подъездам, пешеходные дорожки, тротуары у домов, проезды во дворы и к контейнерным площадкам. Из коммунальной техники используются самосвалы и погрузчики для вывоза снега, а также трактора для обработки асфальта.



Читайте также:



В Климовске начали масштабные работы по ремонту подвальных помещений



В Подмосковье устранили около 140 навалов на контейнерных площадках



В Подмосковье камеры зафиксировали более 500 нарушений в содержании территорий

