В Курске произошли перебои с электроснабжением

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Глава Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале о временных перебоях с электроснабжением Курске.
«Напоминаю, приближаться к обломкам БПЛА и трогать их нельзя, они могут нанести вред. Сообщить о находке нужно по телефону 112», — написал губернатор.
Он рассказал, что службы приступили к ликвидации последствий.
Обстрелу подвергся поселок Теткино Глушковского района, в результате атаки в трех домовладениях повреждены окна, фасады и заборы. О пострадавших не сообщалось.
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