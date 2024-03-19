В Курской области объявлена ракетная опасность

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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе в своем телеграм-канале.
Глава региона призвал местных жителей сохранять спокойствие и постараться найти места для безопасного укрытия от возможной ракетной атаки.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар планирующими авиабомбами по месту дислокации украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) на границе Курской области.
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«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал Старовойт.
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Мария Федоровцева