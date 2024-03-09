В Курске обломки БПЛА повредили поликлинику

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В Курске обломки сбитого украинского беспилотника упали на крышу поликлиники, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Речь о 6-й поликлинике на улице Союзной. Были повреждены 22 кв. м кровли здания.
«Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — отметил глава региона.
По его поручению на место происшествия выехала министр здравоохранения Курской области Екатерина Письменная.
Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Курском. Перед этим в регионе объявлялась ракетная опасность.
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«Пострадавших нет. Однако из-за угрозы взрыва пациенты из реанимации соседнего здания стационара машинами скорой помощи и санавиацией эвакуированы в медицинские учреждения города, а персонал и другие пациенты — в безопасное место», — отметил глава региона.
Ранее силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Курском. Перед этим в регионе объявлялась ракетная опасность.
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Ювелина Бернст