Губернатор Кузбасса: областная ГЖИ не имеет хорошей медиакоммуникации
Губернатор Кузбасса поручил руководителю ГЖИ заняться коммуникацией с жителями
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк во время прямого эфира обратился к руководителю региональной ГЖИ Ирине Гайденко по поводу жалоб жителей.
По его словам, которые приводит «Сiбдепо», у госжилинспекции Кузбасса недостаточно подписчиков в соцсетях, из-за чего большинство жителей не знает о каких-либо изменениях. Середюк поручил Гайденко заняться обратной связью, чаще выезжать на места и оказывать правовую поддержку.
Глава региона отметил оперативность работы в Междуреченске, где УК были привлечены к ответственности, но указал на слабую коммуникацию ведомства с гражданами.
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