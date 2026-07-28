Невролог предупредила россиян об опасной связанной с алкоголем ошибке
Попытки справиться со стрессом с помощью алкоголя могут привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, пишет «Лента.ру».
Медик рассказала, что алкоголь не способствует восстановлению нервной системы. Он лишь временно подавляет чувство тревоги и неприятные эмоции. Человеку может показаться, что он стал чувствовать себя лучше. Однако после того, как эффект алкоголя проходит, тревожность часто усиливается. Утром к ней добавляются слабость, раздражительность и чувство усталости, предупредила она.
Бутенко отметила, что многие люди прибегают к алкоголю в качестве средства для улучшения сна. Хотя после бокала вина или другого напитка иногда удаётся быстрее заснуть, качество сна ухудшается: он становится более прерывистым и поверхностным. По словам невролога, это мешает организму полноценно восстанавливаться. В результате на следующий день человек вновь испытывает усталость и напряжение, подчеркнула специалист.
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