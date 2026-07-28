Невролог предупредила россиян об опасной связанной с алкоголем ошибке

28 июля 2026, 18:24

Невролог Бутенко: Алкоголь не помогает нервной системе восстановиться

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Попытки справиться со стрессом с помощью алкоголя могут привести к тяжелым последствиям. Об этом сообщила невролог Медицинского центра «Медин» Ольга Бутенко, пишет «Лента.ру».