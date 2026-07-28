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В Пушкинском округе в этом году завершат модернизацию пяти котельных

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Работы по модернизации пяти котельных завершат в текущем году в Пушкинском округе. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В настоящее время на 100% готовы котельные «Школьная-2», «Оранжерейная» и «7 квартал» в Ивантеевке. А обновление котельной на улице Октябрьская в микрорайоне Мамонтовка и котельной №2 в посёлке Лесной находится в завершающей стадии.

«Продолжается также обновление тепловых сетей. В этом году планируем заменить девять участков общей протяженностью семь километров», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.
Он добавил, что в четырёх населённых пунктах — Ивантеевке и посёлках Зелёный Городок, Софрино и Лесной — эти работы уже завершили.
Лев Каштанов

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