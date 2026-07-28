В Пушкинском округе в этом году завершат модернизацию пяти котельных

28 июля 2026, 18:20

Фото: пресс-служба администрации Пушкинского г.о.

Работы по модернизации пяти котельных завершат в текущем году в Пушкинском округе. Все объекты должны быть введены в эксплуатацию до начала отопительного сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В настоящее время на 100% готовы котельные «Школьная-2», «Оранжерейная» и «7 квартал» в Ивантеевке. А обновление котельной на улице Октябрьская в микрорайоне Мамонтовка и котельной №2 в посёлке Лесной находится в завершающей стадии.





«Продолжается также обновление тепловых сетей. В этом году планируем заменить девять участков общей протяженностью семь километров», — рассказал глава округа Максим Красноцветов.