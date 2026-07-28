В Люберцах в этом году обустроили около 30 пешеходных дорожек

28 июля 2026, 18:07

Фото: пресс-служба администрации г.о. Люберцы

29 грунтовых тропинок, ведущих к автобусным остановкам, магазинам и социальным объектам, благоустроили в округе Люберцы с начала текущего сезона. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Сейчас работы продолжаются на нескольких локациях: в городе Люберцы обустраивают две дорожки от дома №30 по улице Побратимов, в посёлке Томилино — тропинку от дома №18 до дома №20 по Пионерской улице, в посёлке Октябрьский — два участка в районе Первомайской улицы и пр.





«Программа по обустройству тропинок является одной из самых востребованных у наших жителей. Каждый адрес мы определяем вместе с ними: через обращения и на выездных администрациях. Это позволяет делать городскую среду по-настоящему удобной для людей», — сказал глава Люберец Владимир Волков.