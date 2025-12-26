Губернатор Кузбасса Середюк принял участие в акции «Ёлка желаний»
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в рамках рабочей поездки в Москву присоединился ко Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», где лично отобрал письма от кузбасских детей.
По данным «Сiбдепо», Маша из Новокузнецка, дочь участника СВО, мечтает о доске для сноуборда. Максим из Березовского загадал большой гараж для своей коллекции машинок. А Мелания из города-побратима Горловки попросила электрогитару.
«Желания ребят обязательно исполню до Нового года!» — пообещал Середюк.
Тем временем в акции «Ёлка желаний» поучаствовал и столичный мэр Сергей Собянин. Он снял с ели три открытки с детскими мечтами. Об этом сообщил корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Собянин воплотить в жизнь мечты 11-летней Арины из Луганска, которая попросила шведскую стенку. 14-летний Дмитрий из Москвы мечтает встретиться с пилотом военного самолета, а 12-летняя москвичка Бажена-Леля хотела бы получить «умную» колонку.
«Все мечтания обязательно сбудутся», — сказал мэр Москвы.