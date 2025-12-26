Губернатор Кузбасса Середюк принял участие в акции «Ёлка желаний»

26 декабря 2025, 14:42

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Губернатор Кемеровской области Илья Середюк в рамках рабочей поездки в Москву присоединился ко Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний», где лично отобрал письма от кузбасских детей.





По данным «Сiбдепо», Маша из Новокузнецка, дочь участника СВО, мечтает о доске для сноуборда. Максим из Березовского загадал большой гараж для своей коллекции машинок. А Мелания из города-побратима Горловки попросила электрогитару.





«Желания ребят обязательно исполню до Нового года!» — пообещал Середюк.

«Все мечтания обязательно сбудутся», — сказал мэр Москвы.