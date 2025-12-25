Достижения.рф

Путин пообщался с юной мечтательницей после поездки в Звёздный городок

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Путин лично позвонил девочке, чьё желание исполнил на «Ёлке желаний»



Девочка загадала поездку в Звёздный городок, где хотела познакомиться с работой Центра подготовки космонавтов. Мечта Варвары была полностью реализована. Более того, по инициативе президента для неё также организовали посещение балета «Щелкунчик» в Большом театре.

Во время разговора Владимир Путин поинтересовался впечатлениями школьницы, пообщался с её мамой и поздравил семью с Новым годом, пожелав здоровья и всего самого доброго.

Софья Метелева

