Персонаж Путина появился в новогоднем спецвыпуске «Простоквашино» и поздравил россиян
В новогоднем спецвыпуске мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина. Серия с российским лидером называется «Настоящий Новый год», она уже доступна на платформе Okko.
По сюжету кот Матроскин и пёс Шарик отправляются на Красную площадь, где встречают Путина. Шарик просит президента РФ вместе поздравить страну с наступающим праздником. Тот соглашается.
«Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!», — говорит персонаж.Эпизод завершается совместной фотографией анимационного президента России с героями Простоквашино. Роль Путина озвучил актёр Comedy Club Дмитрий Грачёв.
Ранее лидер США Дональд Трамп в рамках ежегодного мероприятия NORAD «Отслеживаем Санту» по телефону общался с американскими детьми и затронул тему энергетики, отметив, что уголь может быть «чистым и красивым» подарком.
Напомним, что это событие ежегодно организуется вооружёнными силами США, чтобы наблюдать за перемещениями Санты и создавать праздничное настроение для детей по всей стране.