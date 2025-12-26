Персонаж Путина появился в новогоднем спецвыпуске «Простоквашино» и поздравил россиян

26 декабря 2025, 03:03

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В новогоднем спецвыпуске мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина. Серия с российским лидером называется «Настоящий Новый год», она уже доступна на платформе Okko.





По сюжету кот Матроскин и пёс Шарик отправляются на Красную площадь, где встречают Путина. Шарик просит президента РФ вместе поздравить страну с наступающим праздником. Тот соглашается.





«Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!», — говорит персонаж.