Достижения.рф

Персонаж Путина появился в новогоднем спецвыпуске «Простоквашино» и поздравил россиян

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

В новогоднем спецвыпуске мультсериала «Простоквашино» появился персонаж президента России Владимира Путина. Серия с российским лидером называется «Настоящий Новый год», она уже доступна на платформе Okko.



По сюжету кот Матроскин и пёс Шарик отправляются на Красную площадь, где встречают Путина. Шарик просит президента РФ вместе поздравить страну с наступающим праздником. Тот соглашается.

Дед Мороз из Подмосковья подарил праздник детям Мариуполя
Дед Мороз из Подмосковья подарил праздник детям Мариуполя
«Дорогие друзья, пусть новогодняя елка будет украшена самыми приятными воспоминаниями, на каждом столе вкусные ватрушки, а на душе спокойствие и радость. С Новым годом, дорогие друзья!», — говорит персонаж.
Эпизод завершается совместной фотографией анимационного президента России с героями Простоквашино. Роль Путина озвучил актёр Comedy Club Дмитрий Грачёв.

Ранее лидер США Дональд Трамп в рамках ежегодного мероприятия NORAD «Отслеживаем Санту» по телефону общался с американскими детьми и затронул тему энергетики, отметив, что уголь может быть «чистым и красивым» подарком.

Напомним, что это событие ежегодно организуется вооружёнными силами США, чтобы наблюдать за перемещениями Санты и создавать праздничное настроение для детей по всей стране.
Мария Моисеева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0