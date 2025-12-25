Достижения.рф

Паркам Подмосковья вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Наташинском парке Люберец директорам парков Московской области вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Он подтверждает высокий уровень подготовки новогодних локаций. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.



По итогам конкурса награды получили 50 парков из 24 муниципалитетов региона. Их отметили за самые красивые, уютные и продуманные зимние пространства — от праздничных елок до фотозон и резиденций Деда Мороза. Как рассказала директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева, конкурс проходит уже третий год и каждый раз собирает все больше участников.

«За всё это время он стал доброй волшебной традицией, которую парки Подмосковья с нетерпением ждут. Это подтверждают цифры: в 2023 году мы собрали 98 заявок, в 2024–149, а в этом году их количество увеличилось до 184. Помимо этого, повышается уровень подготовки парков: Резиденции Деда Мороза становятся шикарней, фотозоны креативней, а зоны теплого очага уютней. И, безусловно, стоит отметить, что особое внимание при оценке конкурсантов мы уделяем наличию Культурного кода в оформлении локаций и новогодних елок», — отмечает Ксения Васильева.
Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
В этом году парки соревновались в шести номинациях:
  • за лучшую елку,
  • резиденцию Деда Мороза,
  • фотозону,
  • новогоднюю почту,
  • зону теплого очага,
  • комплексное оформление территории.
Победители получили памятные дипломы и специальные наклейки со знаком качества. Больше всего наград собрал Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха — он победил во всех шести номинациях. Второе место занял парк «Раздолье» в Одинцовском округе, третье место разделили Городской парк Каширы, парк «Городок» в Рузе и Зарайский центральный парк.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области
После церемонии награждения в Наташинском парке собрали вторую часть писем Деду Морозу. Более 5 000 пожеланий отправят в Великий Устюг. Всего с начала декабря в парках Подмосковья собрали уже свыше 12 000 писем.

Конкурс и праздничные мероприятия организовала Московская областная дирекция по развитию парков при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.
Ирина Паршина

