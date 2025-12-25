Паркам Подмосковья вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»
В Наташинском парке Люберец директорам парков Московской области вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Он подтверждает высокий уровень подготовки новогодних локаций. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.
По итогам конкурса награды получили 50 парков из 24 муниципалитетов региона. Их отметили за самые красивые, уютные и продуманные зимние пространства — от праздничных елок до фотозон и резиденций Деда Мороза. Как рассказала директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева, конкурс проходит уже третий год и каждый раз собирает все больше участников.
«За всё это время он стал доброй волшебной традицией, которую парки Подмосковья с нетерпением ждут. Это подтверждают цифры: в 2023 году мы собрали 98 заявок, в 2024–149, а в этом году их количество увеличилось до 184. Помимо этого, повышается уровень подготовки парков: Резиденции Деда Мороза становятся шикарней, фотозоны креативней, а зоны теплого очага уютней. И, безусловно, стоит отметить, что особое внимание при оценке конкурсантов мы уделяем наличию Культурного кода в оформлении локаций и новогодних елок», — отмечает Ксения Васильева.В этом году парки соревновались в шести номинациях:
- за лучшую елку,
- резиденцию Деда Мороза,
- фотозону,
- новогоднюю почту,
- зону теплого очага,
- комплексное оформление территории.
После церемонии награждения в Наташинском парке собрали вторую часть писем Деду Морозу. Более 5 000 пожеланий отправят в Великий Устюг. Всего с начала декабря в парках Подмосковья собрали уже свыше 12 000 писем.
Конкурс и праздничные мероприятия организовала Московская областная дирекция по развитию парков при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.