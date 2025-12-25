Паркам Подмосковья вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует»

25 декабря 2025, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

В Наташинском парке Люберец директорам парков Московской области вручили знак качества «Дед Мороз рекомендует». Он подтверждает высокий уровень подготовки новогодних локаций. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Подмосковья.





По итогам конкурса награды получили 50 парков из 24 муниципалитетов региона. Их отметили за самые красивые, уютные и продуманные зимние пространства — от праздничных елок до фотозон и резиденций Деда Мороза. Как рассказала директор АНО «Мособлпарк» Ксения Васильева, конкурс проходит уже третий год и каждый раз собирает все больше участников.

«За всё это время он стал доброй волшебной традицией, которую парки Подмосковья с нетерпением ждут. Это подтверждают цифры: в 2023 году мы собрали 98 заявок, в 2024–149, а в этом году их количество увеличилось до 184. Помимо этого, повышается уровень подготовки парков: Резиденции Деда Мороза становятся шикарней, фотозоны креативней, а зоны теплого очага уютней. И, безусловно, стоит отметить, что особое внимание при оценке конкурсантов мы уделяем наличию Культурного кода в оформлении локаций и новогодних елок», — отмечает Ксения Васильева.

Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области

за лучшую елку,

резиденцию Деда Мороза,

фотозону,

новогоднюю почту,

зону теплого очага,

комплексное оформление территории.