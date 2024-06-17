Губернатор Московской области встретился с Владимиром Путиным

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
На деловой встрече губернатор Московской области Андрей Воробьёв и Президент РФ Владимир Путин обсудили развитие Подмосковья.
В рамках встречи был поднят вопрос помощи бойцам, которые находятся в зоне специальной военной операции.
На сегодняшний день с начала года в Московской области была оказана помощь 12 тысячам бойцам СВО и их семьям по различным вопросам.
Также Подмосковье активно помогает жителям на новых территориях. Совместно с федеральными проектами в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой области ведется строительство и ремонт школ, детских садов и всей необходимой для жизни инфраструктуры.
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«Особое внимание мы сейчас, конечно, уделяем семьям, чьи мужья, сыновья, отцы защищают нашу страну. Целый блок мероприятий мы предусматриваем: и с семьями, и поддержка в детские сады, путёвки, различные вещи, которые не пропишешь в указах или распоряжениях. Раскрепление даёт нам возможность стараться выполнить все запросы семьи. Понимаем, что это важно», — доложил губернатор Андрей Воробьёв.
На сегодняшний день с начала года в Московской области была оказана помощь 12 тысячам бойцам СВО и их семьям по различным вопросам.
Также Подмосковье активно помогает жителям на новых территориях. Совместно с федеральными проектами в Новоазовском и Тельмановском районах Донецкой области ведется строительство и ремонт школ, детских садов и всей необходимой для жизни инфраструктуры.
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Мира Полтева