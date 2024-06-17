Губернатор Московской области встретился с Владимиром Путиным

Задержание Олега Донских

Олег Донских арестован





В Подмосковье задержан бывший начальник департамента административной работы Минсельхоза Олег Донских. Мужчина проходит по делу о хищении более двух миллиардов рублей. Фигуранту было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Донских удавалось скрываться от следствия 12 лет.На кадрах задержания, которые распространила ФСБ, Олег Донских говорит, что не знает, за что находится в розыске.Экс-чиновник был задержан в Истринском районе Московской области, а после суд в Липецке вынес решение об аресте. Такие детали уточнила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем телеграм-канале.По версии следствия, в 2007 и 2008 годах злоумышленник и его сообщники через подконтрольные им юридические лица похитили выданные АО «Россельхозбанк» кредиты. Кроме того, они присвоили средства, полученные от «Росагролизинг» для строительства спиртзавода, элеватора и молочной фермы. Общий ущерб составил более 2 млрд рублей.Соучастники преступления – предприниматели из Липецкой области – были задержаны и в 2017 году судом признаны виновными. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 9 и 11,5 лет. Олегу Донских удалось скрыться от следствия. Ему было заочно предъявлено обвинение, он объявлен в международный розыск. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.В настоящее время с задержанным проводятся следственные действия.





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