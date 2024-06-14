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Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец

14 июня 2024, 18:12
Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва

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В Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Раньше максимальный срок пересадки достигал 4-5 часов, теперь это 6 часов и более. Уже готов опытный образец, который можно установить в машину скорой помощи. Ещё одна технология, предложенная учёными, – мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали, как оценивать показатели с помощью видеокамеры и нескольких источников света. Этот уникальный метод до этого не использовал никто в мире», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, так можно увеличить количество информации об органе и рассчитать время на его транспортировку.


«В планах команды МФТИ – модернизировать свои разработки, чтобы можно было перевозить не только сердце, но и другие донорские органы. Гордимся, что у нас в регионе работают такие специалисты», – отметил губернатор.
Воробьёв напомнил, что для привлечения учёных в Подмосковье в регионе разработали такие меры поддержки, как социальная ипотека, гранты на реализацию научных проектов в 10 млн рублей, премии за научные достижения для молодых учёных от 700 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрены субсидии на создание, дооснащение и поддержку деятельности центров молодежного инновационного творчества.

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#донор
#перевозки
Врач Саволюк раскрыла, что опасно есть водителям за рулём в жару
Врач Саволюк рекомендовала водителям отказаться от высокобелковой пищи
14 июня 2024, 16:57

Фото: iStock/:simpson33

Врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк заявила, что водителям в жаркую погоду не рекомендуется есть продукты с высоким содержанием белка.
Такие продукты, считает эксперт, приводят к ещё большему нагреванию организма, что в условиях жаркой погоды вредно.

«Существуют продукты, которые сильно разгоняют температуру тела. Это высокобелковая пища. Если водитель ест мясо, курицу и вареные яйца, то его печень начнёт работать активнее, тем самым сильнее разгоняя тепло по организму. Печень — это самый «горячий» орган, поэтому активизация его работы в жару не сыграет на руку человеку», — пояснила в беседе с Газета.ру специалист.

Также она посоветовала отказаться от сладкого.

Ранее рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова заявляла, что накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита.

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В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники
14 июня 2024, 15:46

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Шесть единиц тяжёлого медицинского оборудования — флюорограф, КТ-аппарат и аппараты для рентгена — поступили в больницы Московской области, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.
«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной тяжелой техникой. (…) На закупку и установку новой медтехники было направлено более 176 млн рублей», — отметил глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.
Он пояснил, что новая техника улучшает качество медобслуживания и ускоряет проведение диагностики.

В министерстве уточнили, что новый флюорограф начал работать в Щёлковской больнице, новый аппарат для компьютерной томографии — в Можайской больнице, а рентген-аппараты заработали в МОНИКИ имени Владимирского, Электростальской, Королёвской и Пушкинской больницах.

Современная техника для медучреждений Московской области закупается по распоряжению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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#медицина
#здравоохранение
#минздрав мо
#московская область
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Чем накормить ребенка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой
14 июня 2024, 14:30

Фото: Istockphoto / kolinko_tanya

Накормить детей в летнюю жару особенно сложно, так как у многих просто нет аппетита. О том, как перестроить детский рацион на летний режим, рассказала врач-диетолог НИКИ детства Анна Басова.
«Несмотря на жару, дети летом всё так же активны, поэтому им нужен легкоусвояемый белок – это кисломолочные продукты, яйца, рыба, птица и говядина. Белок лучше усваивается с овощами, поэтому следует включить в меню раннюю капусту, репу, морковь, свеклу, свежие огурцы, помидоры, молодой картофель, а также свежую зелень», – отметила врач, слова которой приводит пресс-служба Минздрава Подмосковья.
Чтобы ребёнок ел с аппетитом, лучше сместить обед, приходящийся на пик жары, на время полдника.
«В середине же дня на перекус можно предложить фрукт и кисломолочный напиток. Если ребёнок не страдает ожирением, раз в неделю можно сливочное мороженное. От полуфабрикатов следует отказаться. Нужно также полностью исключить колбасные, копчёные изделия и фастфуд», – советует специалист.
Усиленное потоотделение в жару сопровождается большой витаминной потерей, обратила внимание Басова. Поэтому ребёнок должен ежедневно есть витаминосодержащие продукты – салаты и винегреты, сезонные фрукты и ягоды, коктейли или пюре на их основе. Не нужно летом баловать ребенка булочками и пирожными, особенно перед едой, заключила врач.

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#здравоохранение
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#московская область
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В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 37 парках
14 июня 2024, 14:00

Фото: iStock/RossHelen

Акция «Проверь здоровье в парке» проводится в Московской области, в эти выходные — 15 и 16 июня — медицинский осмотр можно будет пройти в 37 парках различных городских округов, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Проверить свое здоровье в парках Подмосковья жители смогут в течение всего лета. (…) Акция позволяет объединить приятное с полезным – позаботиться о своем здоровье и прогуляться на свежем воздухе», — отметил глава Минздрава области Алексей Сапанюк.
Он отметил, что акция особенно удобна для тех, кто не может найти время для того, чтобы сходить в поликлинику в будний день.

Для того, чтобы пройти медосмотр в парке, с собой нужно будет взять паспорт и полис ОМС. Результаты осмотра поступят в личный кабинет пациента на областном портале «Здоровье».

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Брынцалов: в Подмосковье ежегодно вводятся новые меры поддержки медиков
14 июня 2024, 14:00

Фото: пресс-служба Мособлдумы

В системе здравоохранения Московской области трудятся более 26 тыс. врачей и порядка 46 тыс. представителей среднего медицинского персонала. Такими данными поделился председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Ежегодно мы вводим дополнительные меры поддержки, чтобы привлечь в регион медицинских специалистов, стремимся обеспечить им комфортные условия труда, строим новые и ремонтируем существующие медучреждения, оснащаем их современным оборудованием», – отметил Брынцалов.
Он поздравил представителей отрасли с наступающим Днём медицинского работника, который в России каждый год отмечают в третье воскресенье июня.
«Врачи, медсёстры, фельдшеры, санитары – те, для кого помощь людям является ежедневной работой, заслуживают наших искренних поздравлений и наилучших пожеланий. Ваш труд – это проявление человечности и самоотверженности. Именно благодаря вам тысячи людей вновь обретают здоровье и надежду на будущее», – сказал парламентарий.
Он напомнил, что совсем недавно Мособлдума приняла закон о расширении программы «Земля врачам». Теперь бесплатный участок смогут получить также врачи-психиатры и медики в Кашире. Всего за время действия программы было предоставлено 2,2 тыс. участков, а в этом году – уже свыше 100.

О мерах поддержки медиков в Московской области можно узнать по ссылке.

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Врач Буракова развеяла миф о способности витаминов улучшать память
14 июня 2024, 13:52

Фото: iStock/Valentyna Yeltsova

Врач-терапевт Наталья Буракова заявила, что способность витаминов улучшать память и когнитивные способности в больше степени является мифом.
Так, по её словам, существенных доказательств того, что витамин B1, участвующий в метаболизме глюкозы, улучшает память здоровых людей, нет. То же можно сказать и о витамине B6, который, однако, может помочь в восстановлении когнитивных способностей у пожилых.

«Важно поддерживать сбалансированное питание, чтобы избежать дефицита витаминов, но ожидать чудесных результатов от приёма добавок не стоит», — заключила в беседе с «Вечерней Москвой» Буракова.

До этого россиянам напомнили о пользе плодов каштана. Как пишет Общественная Служба Новостей, продукт содержит клетчатку, улучшающую пищеварение, медь и марганец, способствующие укреплению костной ткани и суставов, а также антиоксиданты, предотвращающие развитие раковых опухолей. Кроме этого, каштан может снизить уровень «плохого» холестерина в крови.

Ранее миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.

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Россиянам раскрыли безопасные способы заготовки грибов
Миколог Вишневский рекомендовал обрабатывать грибы сразу
14 июня 2024, 13:26

Фото: iStock/Vera Shestak

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский заявил, что после сбора грибов обрабатывать их надо сразу.
По его словам, очень важно соблюдать все этапы обработки и строго следовать технологическим процессам. Среди наиболее безопасных способов заготовки грибов специалист назвал сушку. При этом замачивать и мыть продукт нельзя.

Кроме сушки можно засаливать грибы.

«Проще всего солить открытым способом. Но важно, чтобы у грибов был постоянный доступ к воздуху. Тогда это будет вариант холодной засолки, который считается более безопасным. Но, опять же, перед этим важно очистить грибы от грязи», — добавил в беседе с «Москвой 24» Вишневский.

Что касается маринада, то здесь надо быть осторожным – такой метод подойдёт лишь тем, кто хорошо знает технологию маринования грибов.

До этого россиянам рассказали о пользе топинамбура, а также о том, как рекомендуется употреблять овощ. Как говорят специалисты, продукт содержит от 1,6 до 4,5% пищевых волокон, преимущественно инулин, а также витамины группы B, C, железо, магний, фосфор, кальций, медь и калий. Как пишет Общественная Служба Новостей, топинамбур можно употреблять в сыром виде, жарить и запекать, а также замораживать, мариновать, высушивать или ферментировать.

Ранее врач-эндокринолог Анжела Толмасова заявила, что в абрикосах содержаться такие элементы, которые укрепляют иммунную систему и даже способны защитить от некоторых форм рака.

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#врач
#мясо
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#витамины
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Врач Концедайло заявила о неприятных последствиях стресса из-за экзаменов
14 июня 2024, 13:08

Фото: iStock/PeopleImages

Врач-кардиолог, медицинский эксперт Полина Концедайло заявила, что стресс из-за экзаменов у подростков может пагубно сказаться на их здоровье.
Среди последствий специалист назвала неврологические нарушения, депрессии, нарушения обмена веществ.

«При длительном стрессе могут развиться неврологические расстройства, в том числе синдром хронической усталости, возможны перепады настроения, нарушения поведения, тревожные, депрессивные расстройства, нарушения памяти и концентрации внимания. Также могут произойти нарушения обмена веществ, среди которых избыточный вес, дисфункция щитовидной железы, нарушения менструального цикла и нарушения пищеварения вплоть до язвы», — прокомментировала в беседе с «Известиями» Концедайло.

По словам врача, стресс может привести к кожным заболеваниям, обострениям хронических болезней, простудам.

А психиатр Виктор Рудов заявил об опасности жары для организма.

«Жара — это не только дискомфорт, но и серьёзная угроза для нашего физического и психического здоровья. Даже самая обычная потливость и жажда может привести к обезвоживанию, человек может падать в обмороки, испытывать астенический синдром. Иногда это заканчивается бредом и даже галлюцинациями», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Рудов.

Ранее врач-сурдолог-оториноларинголог сурдологического отделения ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России Яна Щербакова заявила, что проблемы со слухом чреваты развитием депрессии и деменции.

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В Подмосковье врачи спасли мужчину, упавшего с 13-го этажа
14 июня 2024, 10:42

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Видновские врачи спасли мужчину, упавшего с высоты 13 этажа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
33-летний мужчина поступил в больницу с черепно-мозговой травмой, переломами ребер, предплечья, бедренной кости со смещением.

«Пациент находился в коме и был экстренно подключен к аппарату ИВЛ. После стабилизации состояния через малоинвазивные доступы-проколы врачи травматологического отделения провели остеосинтез, чтобы устранить последствия травмы. В ходе двух операций была произведена фиксация отломков костей предплечья и бедренной кости с помощью специальных металлоконструкций», - объяснила завотделения анестезиологии и реанимации Анжелина Монгуш.

В настоящий момент мужчину уже выписали на амбулаторное лечение.

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