Учёные МФТИ разработали уникальный метод перевозки донорских сердец

Фото: телеграм-канал Андрея Воробьёва
В Московской области создали устройство, увеличивающее срок перевозки донорских сердец. Его разработали специалисты МФТИ в Долгопрудном, сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
«Раньше максимальный срок пересадки достигал 4-5 часов, теперь это 6 часов и более. Уже готов опытный образец, который можно установить в машину скорой помощи. Ещё одна технология, предложенная учёными, – мониторинг состояния донорского сердца. В МФТИ придумали, как оценивать показатели с помощью видеокамеры и нескольких источников света. Этот уникальный метод до этого не использовал никто в мире», – написал Воробьёв в своём телеграм-канале.По словам главы региона, так можно увеличить количество информации об органе и рассчитать время на его транспортировку.
«В планах команды МФТИ – модернизировать свои разработки, чтобы можно было перевозить не только сердце, но и другие донорские органы. Гордимся, что у нас в регионе работают такие специалисты», – отметил губернатор.Воробьёв напомнил, что для привлечения учёных в Подмосковье в регионе разработали такие меры поддержки, как социальная ипотека, гранты на реализацию научных проектов в 10 млн рублей, премии за научные достижения для молодых учёных от 700 тыс. до 1 млн рублей.
Также предусмотрены субсидии на создание, дооснащение и поддержку деятельности центров молодежного инновационного творчества.
Читайте также:
В больницах Подмосковья установили шесть новых единиц тяжёлой медтехники
Чем накормить ребенка в жару – советы подмосковного диетолога Басовой
В ближайшие выходные жители Подмосковья смогут пройти медосмотр в 37 парках
Лора Луганская