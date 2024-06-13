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Воробьёв: в Подмосковье в этом году обновят 30 социальных учреждений и переоснастят 44

13 июня 2024, 16:54
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

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В Подмосковье в этом году обновят около 30 социальных учреждений – семейных и комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, а также добрых домов, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Из областного бюджета на это выделено более 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме того, по его словам, более 40 учреждений оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой. На это пойдёт 184 млн рублей.
«Мы стараемся уделять большое внимание и учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в стационарных, полустационарных условиях и на дому. Ежегодно выделяем значительные средства на то, чтобы привести в порядок здания и переоснастить. План на этот год – обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 социальных учреждениях, дооснастить более 40 объектов. Задача – сделать эти центры максимально комфортными, создать домашнюю обстановку», – отметил глава региона.


Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Воробьёв напомнил, что в прошлом году был полностью обновлён Центр реабилитации «Ясенки» под Подольском, где восстанавливаются после ранений бойцы.
«Поставили туда комплекс с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру нового поколения. Сейчас строим бассейн. И врачи, и сами ребята говорят, что плавание очень помогает», – рассказал губернатор.
В прошлом году в регионе капитально отремонтировали 27 соцучреждений. Это, например, старое здание в Егорьевске, где теперь располагается жилой корпус Доброго дома «Егорьевский» для инвалидов с ментальными нарушениями. Там оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, фасад, сети тепло- и водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В корпус завезли современную мебель и технику, поставили около 30 телевизоров, а для маломобильных граждан – 33 многофункциональные кровати. Оборудованы уютные зоны отдыха.

В Добром доме «Коломенский» недавно завершили комплексный капремонт, который шёл с 2022 года. Там заменили перекрытия, кровлю, фасад, инженерные коммуникации, лестницы, внутреннюю отделку.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Продолжается комплексный капремонт корпусов Доброго дома «Шатурский» в селе Дмитровский Погост и центра «Семья и дом» в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить в 2024-2025 годах.

Обновление ждёт также центр помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе, где живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Завершить капремонт с перепланировкой помещений планируют в 2025-м.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Для оснащения 44 учреждений в этом году закупят оборудование, новую мебель и бытовую технику. Там поставят дополнительные технические средства для прачечных и пищеблоков.

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Волоколамск принял участие в ежегодной экологической акции «Вода России»
13 июня 2024, 17:49

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Масштабная акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В мероприятии ​приняли участие сотрудники администрации Волоколамского округа, молодогвардейцы и местные активисты.

«Акция проводится с 2014 года и объединила более шести миллионов человек и стала крупнейшей экологической инициативой в стране. Помимо уборки мусора в береговой зоне рек и водоёмов, акция призвана популяризировать идею водосбережения и уважительного отношения к водным ресурсам. В этом году субботник провели в селе Теряево на берегах Гурьевского и Иосифского озёр», — поделились в пресс-службе.

Врио главы Волоколамского округа Наталья Козлова поблагодарила всех, кто принял участие в акции и помог навести у озёр чистоту и порядок.

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Расписание электричек Ленинградского направления изменится из-за путевых работ
13 июня 2024, 17:44

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

График движения пригородных поездов Ленинградского направления и МЦД-3 изменится 15-17 и 22-24 июня, а также с 29 июня по 1 июля в связи с работами по модернизации железнодорожной инфраструктуры, сообщает пресс-служба Минтранса Московской области со ссылкой на Московско-Тверскую пригородную пассажирскую компанию (МТППК).
«Работы будут проводиться на участке между станциями Сходня и Химки. Расписание электричек из-за этого изменится с 06:50 15 июня по 06:50 17 июня, в тот же период с 22 по 24 июня и с 29 июня 1 июля», — отмечается в сообщении.
Кроме того, в указанные дни отменят электрички МЦД-3 на участке Зеленоград-Крюково — Ипподром — Зеленоград-Крюково. Из центра в сторону станции Зеленоград-Крюково не будет поездов с 22:55 до утра, а от станции Зеленоград-Крюково в центр — с 23:51 до утра.

Уточнить расписание можно на вокзалах и ж/д станциях, а также на сайте РЖД и через мобильное приложение «РЖД Пассажирам».

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В Петербурге появится Долина фей
13 июня 2024, 17:42

Фото: iStock/ratpack223

В Санкт-Петербурге возле ДК Крупской появится мини-парк Долина фей.
Открыть новое пространство планирует уличный театр «Небесные бродяги».

Как отметил художественный руководитель и режиссер театра «Небесные бродяги» Илья Лошаков, это станет местом, где можно будет бесплатно погрузиться в волшебный мир маленьких лесных существ, узнать много нового об экологических инициативах.

«На деревьях появится много маленьких домиков, точнее дверей и окошек в воображаемое жилище. Настоящие домики мы расположим в трёх пнях, где будет всё необходимое в миниатюре. В долине будут миниатюрные колодцы, фонарики и пр., а также прототип Саамского лабиринта из камней. Будет специальный аппарат, с помощью которого гости смогут услышать фей», – поделился в беседе с «Петербургским дневником» Лошаков.

До этого сообщалось о ходе работ капитального ремонта Легкоатлетического манежа и прилегающего к нему открытого стадиона в Кемерове.

«Специалисты ведут устройство навесного вентилируемого фасада и меняют окна, монтируют новые системы вентиляции, отопления, канализации и электрики», — приводит «Сiбдепо» сообщение главы города Дмитрия Анисимова.

Ранее сообщалось, что в Дедовске Московской области открыли современный скейт-парк площадью 600 кв. м.

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В Московской области проведут свыше 220 тематических ярмарок
13 июня 2024, 17:33

Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Более 220 тематических ярмарок пройдут в Подмосковье до конца июня. Об этом сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На тематических ярмарках, которые регулярно проходят в регионе жители смогут найти широкий ассортимент свежих фермерских продуктов. Вас ждут вкусные и экологически чистые товары от местных производителей.

«До конца июня в 44 городских округах региона пройдут 228 тематических ярмарок. Жители и гости Подмосковья смогут попробовать и приобрести продукцию от наших фермеров и производителей других регионов по доступным ценам. Будут представлены свежие молочные продукты, мясные и рыбные деликатесы, сладости, сувениры ручной работы. Для садоводов также открыты специализированные ярмарки, где доступны посадочный материал, удобрения и различные инструменты», — поделился министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

Больше всего запланировано ярмарок в городских округа Щёлково, Раменское, Одинцово и Звенигород.

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Стало известно, кому повезёт в деньгах этим летом
Таролог Янко предрекла удачу в финансах Тельцам и Водолеям
13 июня 2024, 17:24

Фото: iStock/Allexxandar

Таролог Галина Янко заявила, что этим летом в финансах повезёт таким знакам зодиака, как Телец, Водолей, а также Скорпион.
В беседе с «Вечерней Москвой» специалист отметила, что для Тельцов особенно удачным месяцем станет июль, когда всё желаемое будет осуществляться само собой. Скорпионам Янко посоветовала сохранять открытость ума для достижения большего благосостояния. Для Водолеев же лето станет прекрасным временем для того, чтобы вложить деньги в освоение нового навыка.

А астролог, нумеролог, эзотерик Олег Персидский перечислил самые непредсказуемые знаки зодиака, среди которых назвал Раков, Близнецов, Водолеев, Скорпионов и Овнов.

Так, Раки обладают переменчивых характером, Близнецы славятся своей двойственностью, а Водолеи известны своим неординарным взглядом на жизнь.

«Внутренний мир Скорпиона полон тайн и загадок. Представители этого знака могут демонстрировать разные стороны своей личности в зависимости от обстоятельств. Овны готовы идти на риск и оставаться верными себе, даже если их идеи не востребованы», — добавил в беседе с «Москвой 24» Персидский.

Ранее астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» заявила, что с 10 по 16 июня в деловой сфере благоприятно учиться и повышать свой профессиональный уровень.

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Руководитель центра-лагеря в Волоколамске получил почётный знак III степени
13 июня 2024, 16:34

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск

Высокую правительственную награду получил руководитель центра - лагеря в Волоколамске. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло в Доме Правительства Московской области.

«За вклад в развитие региона почётный знак III степени вручили директору Государственного автономного учреждения социального обслуживания Московской области «Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации» Дмитрию Еремейцеву. Вот уже много лет под его руководством Комплексный центр оказывает социальную помощь жителям Подмосковья, в том числе и лагерь им. 28 Героев Панфиловцев в Волоколамске», — поделились в пресс-службе.

Под чутким руководством Дмитрия Еремейцева и коллектива ПВР уже несколько лет в центре оказывают помощь людям.

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Генпрокуратурой направлено в суд дело журналиста WSJ Гершковича
13 июня 2024, 16:14

Фото:istockphoto/cyano66

Уголовное дело о шпионаже против журналиста издания The Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича передали на рассмотрение Свердловскому областному суду. Об этом сообщила Генпрокуратура.
«В Генеральной прокуратуре утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина США Эвана Гершковича», – сказал официальный представитель ведомства Андрей Иванов.

Следователи установили, что обвиняемый в марте прошлого года собирал в регионе секретные данные, касающиеся деятельности предприятия «Уралвагонзавод». В частности, речь идет о выпуске и ремонте военной техники. Гершкович, по словам Иванова, тщательно конспирировался.

Журналиста WSJ задержали в Екатеринбурге и подозревали в шпионаже в интересах американского правительства.

«Уралвагонзавод» является частью «Ростеха», внесенного США в списки санкций.

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#суд
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В Подмосковье отремонтировали 16 дорог к медучреждениям
13 июня 2024, 15:36

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Асфальтовое покрытие отремонтировали на 16 региональных дорогах к медицинским учреждениям в тринадцати городских округах Московской области в рамках национального проекта «Безопасные качественные автодороги», сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«Отремонтировали уже свыше 30 километров покрытия на 16 региональных дрогах, ведущих к поликлиникам, больницам, станциям скорой помощи и другим медучреждениям в 13 округах региона», — отметил глава Минтранса области Алексей Гержик.
Он добавил, что в рамках реализации нацпроекта продолжается ремонт шести участков дорог, их общая протяжённость составляет около 20 километров.

Всего в Московской области в текущем году обновят покрытие примерно на 220 региональных дорогах, ведущим к социально значимым объектам и местам притяжения туристов.

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#нацпроекты
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Нарушителей правил перевозки строительных отходов в Подмосковье оштрафовали на 80 млн рублей
13 июня 2024, 15:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Штрафы за перевозку строительных отходов в Подмосковье с начала года достигли 80 млн рублей. Такой статистикой поделились в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
В этом году камеры дорожной сети зафиксировали в регионе нарушения со стороны 1 тыс. перевозчиков без талона на транспортировку такого вида отходов. Все они были оштрафованы
«Камеры круглосуточно фиксируют нарушителей и отправляют им штрафы по упрощённой системе. С начала года их сумма составила около 80 млн рублей. Министерство проводит информационную и разъяснительную работу в этой области как с физическими, так и с юридическими лицами. Предполагается, что это позволит минимизировать такие нарушения», – заявил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
По данным пресс-службы, чаще всего нарушения фиксируют на автодороге А-104 «Москва – Дмитров – Дубна» и возле Рогачёвского шоссе на северном объезде Лобни. В Дмитрове с начала марта выписали 129 постановлений на 20,6 млн. рублей водителям, не имеющим талона на перемещение строительных отходов.

В министерстве напомнили, что в Подмосковье для законной перевозки таких отходов нужно получить специальное разрешение ОССиГ. Без него перевозчика придётся оштрафовать. Оформить разрешение можно на региональном портале госуслуг.

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