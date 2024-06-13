Воробьёв: в Подмосковье в этом году обновят 30 социальных учреждений и переоснастят 44

В Подмосковье в этом году обновят около 30 социальных учреждений – семейных и комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, а также добрых домов, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Из областного бюджета на это выделено более 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.