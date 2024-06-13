Воробьёв: в Подмосковье в этом году обновят 30 социальных учреждений и переоснастят 44

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Подмосковье в этом году обновят около 30 социальных учреждений – семейных и комплексных центров социального обслуживания и реабилитации, а также добрых домов, пансионатов и детских оздоровительных лагерей. Из областного бюджета на это выделено более 1 млрд рублей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Кроме того, по его словам, более 40 учреждений оснастят новым оборудованием, мебелью и бытовой техникой. На это пойдёт 184 млн рублей.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв напомнил, что в прошлом году был полностью обновлён Центр реабилитации «Ясенки» под Подольском, где восстанавливаются после ранений бойцы.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В корпус завезли современную мебель и технику, поставили около 30 телевизоров, а для маломобильных граждан – 33 многофункциональные кровати. Оборудованы уютные зоны отдыха.
В Добром доме «Коломенский» недавно завершили комплексный капремонт, который шёл с 2022 года. Там заменили перекрытия, кровлю, фасад, инженерные коммуникации, лестницы, внутреннюю отделку.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Продолжается комплексный капремонт корпусов Доброго дома «Шатурский» в селе Дмитровский Погост и центра «Семья и дом» в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить в 2024-2025 годах.
Обновление ждёт также центр помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе, где живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Завершить капремонт с перепланировкой помещений планируют в 2025-м.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для оснащения 44 учреждений в этом году закупят оборудование, новую мебель и бытовую технику. Там поставят дополнительные технические средства для прачечных и пищеблоков.
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«Мы стараемся уделять большое внимание и учреждениям, которые предоставляют социальную помощь жителям в стационарных, полустационарных условиях и на дому. Ежегодно выделяем значительные средства на то, чтобы привести в порядок здания и переоснастить. План на этот год – обновить и внешний вид, и внутренние помещения в 30 социальных учреждениях, дооснастить более 40 объектов. Задача – сделать эти центры максимально комфортными, создать домашнюю обстановку», – отметил глава региона.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Воробьёв напомнил, что в прошлом году был полностью обновлён Центр реабилитации «Ясенки» под Подольском, где восстанавливаются после ранений бойцы.
«Поставили туда комплекс с технологиями виртуальной реальности, имитаторы ходьбы, барокамеру нового поколения. Сейчас строим бассейн. И врачи, и сами ребята говорят, что плавание очень помогает», – рассказал губернатор.В прошлом году в регионе капитально отремонтировали 27 соцучреждений. Это, например, старое здание в Егорьевске, где теперь располагается жилой корпус Доброго дома «Егорьевский» для инвалидов с ментальными нарушениями. Там оборудовали санитарные комнаты, заменили кровлю, фасад, сети тепло- и водоснабжения, установили систему вентиляции и новые окна.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В корпус завезли современную мебель и технику, поставили около 30 телевизоров, а для маломобильных граждан – 33 многофункциональные кровати. Оборудованы уютные зоны отдыха.
В Добром доме «Коломенский» недавно завершили комплексный капремонт, который шёл с 2022 года. Там заменили перекрытия, кровлю, фасад, инженерные коммуникации, лестницы, внутреннюю отделку.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Продолжается комплексный капремонт корпусов Доброго дома «Шатурский» в селе Дмитровский Погост и центра «Семья и дом» в Орехово-Зуеве. Работы планируют завершить в 2024-2025 годах.
Обновление ждёт также центр помощи семье и детям «Созвездие» в Рузе, где живут более 20 детей и подростков, оставшихся без попечения родителей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Завершить капремонт с перепланировкой помещений планируют в 2025-м.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Для оснащения 44 учреждений в этом году закупят оборудование, новую мебель и бытовую технику. Там поставят дополнительные технические средства для прачечных и пищеблоков.
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Лора Луганская