Губернатор Воробьёв поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Фото: сайт Кремля
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к мусульманам региона и поздравил их с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По словам Воробьёва, традиции этого дня несут в себе глубокие смыслы, роднящие всех верующих. Губернатор подчеркнул, что мусульманская община региона реализует большое число важных общественных, благотворительных и иных проектов.
Глава Подмосковья отметил, что все это крайне важно в дни, когда перед РФ стоят серьезные вызовы. Воробьёв поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов и помогает развиваться Московской области.
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Глава Подмосковья отметил, что все это крайне важно в дни, когда перед РФ стоят серьезные вызовы. Воробьёв поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов и помогает развиваться Московской области.
«Пусть все молитвы будут услышаны, а в доме всегда царят мир, поддержка, счастье и любовь», — завершил свое поздравление губернатор.Ранее сообщалось, что в Подмосковье подготовили 46 площадок, где верующие смогут отметил мусульманский праздник Курбан-байрам.
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Екатерина Коршунова