Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Губернатор Воробьёв поздравил мусульман с Курбан-байрамом

Губернатор Воробьёв поздравил мусульман с Курбан-байрамом

16 июня 2024, 10:21
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Оригинал
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв обратился к мусульманам региона и поздравил их с праздником Курбан-байрам. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
По словам Воробьёва, традиции этого дня несут в себе глубокие смыслы, роднящие всех верующих. Губернатор подчеркнул, что мусульманская община региона реализует большое число важных общественных, благотворительных и иных проектов.

Глава Подмосковья отметил, что все это крайне важно в дни, когда перед РФ стоят серьезные вызовы. Воробьёв поблагодарил всех, кто поддерживает бойцов и помогает развиваться Московской области.



«Пусть все молитвы будут услышаны, а в доме всегда царят мир, поддержка, счастье и любовь», — завершил свое поздравление губернатор.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье подготовили 46 площадок, где верующие смогут отметил мусульманский праздник Курбан-байрам.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

В Московской области подготовили 46 площадок для празднования Курбан-байрама

Курбан-Байрам в 2024 году: дата, суть и традиции праздника жертвоприношения
#подмосковье
#губернатор
#праздник
#поздравление
#счастье
#традиции
#поддержка
#мир
#курбан-байрам
В Киеве началось шествие «Марша равенства» с ЛГБТ*-военными
16 июня 2024, 10:02

Фото: iStock/sibway

В Киеве началось шествие «Марша равенства» с ЛГБТ*-военными. Об этом сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что ЛГБТ*-военнослужащие возглавляют шествие. Сотрудники правоохранительных органов взяли участников марша в кольцо.

Согласно информации источника, движение по улице Евгения Чикаленко, где идут активисты, перекрыто полностью. Других подробностей в настоящее время не приводится.

Ранее сообщалось, что правящая партия «Грузинская мечта» решила внести на рассмотрение в парламент Грузии законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*.

Читайте также:

Власти Грузии решили внести в парламент законопроекты о запрете пропаганды ЛГБТ*

В Казахстане рассмотрят петицию о запрете пропаганды ЛГБТ*

Лига геев Литвы пригласила немецких военных на ЛГБТ*-парад

*Международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
#движение
#парад
#партия
#сотрудники
#активисты
#лгбт
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семьи российских заложников на митинге в Тель-Авиве призвали к сделке с ХАМАС
16 июня 2024, 08:12

Фото: iStock/Gilnature

Родственники заложников-россиян и семьи других похищенных израильтян призвали власти Израиля к немедленному заключению сделки с палестинским движением ХАМАС по освобождению всех заложников в обмен на прекращение огня в анклаве. Об этом сообщает РИА Новости.
Митинги в поддержку семей израильских заложников проходят каждую субботу на «Площади заложников» в центре Тель-Авива напротив комплекса правительственных зданий. На акции протеста выступили родители освобожденного из плена ХАМАС россиянина Андрея Козлова. Во время их выступления организаторы митинга включили трансляцию видеообращения Козлова к семьям других заложников.

На митинге также выступила Михаль Лобанова. Она является женой израильтянина с российским гражданством. Уточняется, что несколько месяцев назад у женщины родился сын, но он до сих пор не видел отца, похищенного 7 октября 2023 года.

Ранее сообщалось, что израильские военные освободили четырех человек, которые находились в плену у палестинского движения ХАМАС. В числе освобожденных оказался россиянин Андрей Козлов.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

Читайте также:

ЦАХАЛ: среди четырех освобожденных заложников ХАМАС оказался россиянин Козлов

В Рафахе восемь израильских военных погибли при взрыве БТР

Военные ЦАХАЛ замаскировались под палестинцев при спасении пленных в секторе Газа
#операция
#военные
#армия
#родители
#женщины
#акции
#израиль
#сектор газа
#палестина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил медработников
Путин поздравил медицинских работников с профессиональным праздником
16 июня 2024, 02:41

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил работников здравоохранения с праздником и процитировал писателя Антона Чехова. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
Российский президент сообщил, что День медицинского работника касается всех жителей страны и является не просто профессиональным праздником, так как врач находится рядом с человеком с момента его рождения.

«Подчеркну, что российская система здравоохранения с ее традициями и ценностями имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается», – указал он.

Путин добавил, что в медицинском сообществе сострадание и забота идут рука об руку со знаниями и ответственностью.

«Очень важно, чтобы в медицинских вузах, колледжах уделялось внимание воспитанию преданности избранной профессии, чтобы выпускники были готовы к тому, что их труд, как писал Антон Павлович Чехов, – это "ежедневное испытание на человечность"», – отметил президент.

Ранее президент Путин поздравил соотечественников с праздником Курбан-байрам. В своей поздравительной речи он отметил вклад российских мусульман в укрепление этнического единства страны. Российский лидер также подчеркнул, что этот праздник служит объединению людей и раскрытию духовных ценностей ислама.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Путин оценил работу находившейся под командование генерала Попова 58-й армии
#владимир путин
#поздравление
#медработники
#праздник
#россия
#курбан-байрам
#ислам
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин поздравил россиян с Курбан-байрамом
16 июня 2024, 00:41

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил граждан страны с праздником Курбан-байрам. Текст выступления главы государства опубликован на сайте Кремля.
В своей поздравительной речи Путин отметил, что российские мусульмане вносят свой вклад в единство народов страны.

«Мусульманские организации уделяют большое внимание укреплению института семьи, патриотическому воспитанию подрастающего поколения, оказывают действенную помощь участникам и ветеранам специальной военной операции, их родным и близким», – подчеркнул глава государства.

По его словам, праздник объединяет людей, раскрывает духовные ценности ислама.

Напомним, Курбан-байрам (праздник жертвоприношений) отмечается в честь пророка Ибрахима (Авраам в Библии), от которого Аллах потребовал принести в жертву своего первого ребенка Исмаила. Одобрив готовность Ибрахима, Аллах разрешил ему принести в жертву ягненка вместо своего сына. Праздник служит символом отказа от языческих жертвоприношений.

Читайте также:

Песков заявил, что не знал, с какими тезисами выступит Путин на встрече в МИД РФ

Путин поздравил Рамафосу с переизбранием на пост президента ЮАР

Путин оценил работу находившейся под командование генерала Попова 58-й армии
#ислам
#курбан-байрам
#владимир путин
#россия
#мусульмане
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На полигоне Алабино 1500 человек приняли участие в Гонке Героев
15 июня 2024, 21:33

Фото: организаторы Гонки Героев

На полигоне Алабино 15 июня прошел молодежный патриотический забег «Наследники Победы» (Гонка Героев), собравший 1500 участников со всего Подмосковья. Мероприятие проводится с 2013 года Министерством информационных и социальных коммуникаций Московской области и остается бесплатным для всех старше 18 лет.
В этом году трасса протяженностью 8 километров включала подъемы, спуски, водные преграды и семиметровый «Эверест». Команды из 15-20 человек преодолевали дистанцию за три часа под руководством профессиональных инструкторов.

Министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швелидзе отметила, что мероприятие привлекает много участников из 47 городских округов, включая студентов, активистов и ветеранов. Особое участие приняли активисты движения «Волонтеры Подмосковья» и МГЕР Московской области.

«Это наше одно из самых любимых мероприятий, которое всегда собирает очень много ребят со всего Подмосковья. В этом году свои команды предоставили 47 городских округов Московской области. Здесь много студентов, активистов молодёжных организаций и движений, участников спортивных и патриотических клубов, принимают участие также, участники СВО, ветераны боевых действий. Это настоящий праздник спорта, товарищества и преодоления себя», — отметила Швелидзе.
Команды из Егорьевска, Шатуры и Лыткарино, возглавляемые опытными капитанами, состязались наравне с остальными. Организаторы подготовили теплые раздевалки, горячую еду и зоны массажа.

Победителями стали участники из Воскресенска, второе место заняла команда из Можайска, а третье — из Волоколамска. Все участники получили фирменные жетоны Гонки Героев «Наследники Победы».

Читайте также:

Путин встретился с участниками программы «Время героев» в Подмосковье

Путин увидится с бойцами СВО — участниками программы «Время героев»

Путин: число людей, включенных в кадровую программу «Время героев», вырастет
#праздник
#лыткарино
#мгер
#ветераны
#трасса
#гонки
#человек
#министр
#волонтеры
#активисты
#екатерина швелидзе
#сво
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино и Ивантеевке состоялось официальное открытие новых футбольных полей
15 июня 2024, 19:24

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

15 июня в городах Пушкино и Ивантеевка состоялось открытие новых футбольных полей, об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский.
Уточняется, что новые футбольные поля изготовлены ​из искусственного покрытия.

Открыла торжественную церемонию заместитель главы городского округа Пушкинский Елена Панькив. По её словам, занятия спортом крайне важны для молодёжи.

Футбольные поля построены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды».

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

На новом футбольном поле в Ивантеевке уже успели сыграть команды спортивной школы «Ивантеевка». Также и в Центральном парке Пушкино состоялась матчевая встреча команд футбольного клуба «Пушкино». Игра завершилась со счётом 1:1.

Читайте также:

В Пушкино прошёл забег на «Кубок Розанова В.Н.»

Пушкино принимает участие в конкурсе-смотре «Лучший подъезд Подмосковья»

Глава Пушкино Красноцветов провел оперативное совещание по вопросам отопления
#пушкинский округ
#ивантеевка
#московская область
#андрей воробьёв
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Пушкино прошёл забег на «Кубок Розанова В.Н.»
15 июня 2024, 19:15

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

15 июня в Пушкино прошёл забег на «Кубок Розанова В.Н.», об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Мероприятие приурочили ко Дню медицинского работника.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Всего в забеге, который состоялся на набережной реки Серебрянки, приняли участие порядка 80 человек, включая заместителя министра здравоохранения Московской области Максима Максимова. Помимо медработников Пушкинской больницы, участие в забеге приняли сотрудники медучреждений Истры, Лыткарино, Можайска, Мытищ, Щёлково, Балашихи, Раменского, Электрогорска и многих других городов Подмосковья.

В результате почётное первое место занял Михаил Рузаков — сотрудник Психиатрической больницы №5 Сергиева Посада. Награды победителям вместе с главным врачом Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. Владимиром Мануйловым вручил правнук известного российского хирурга Владимира Розанова — Фёдор Семёнов.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский

Читайте также:

В Пушкино сотрудники администрации провели профилактическую акцию на ж/д станции

Глава Пушкино Красноцветов передал волонтерам автомобиль для бойцов СВО

В Пушкино провели занятие «Мы за здоровый образ жизни» для детей
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Пушкинский
#пушкинский округ
#московская область
#медработники
#забег
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Фестиваль «Сабантуй» собрал в этом году более 30000 жителей и гостей Подмосковья
15 июня 2024, 18:40

Фото: Сергей Хакимов

Сабантуй — ежегодный народный «праздник плуга», венчающий окончание весенних полевых работ. С 2001-го в Московской области проводится фестиваль «Сабантуй», который за это время приобрёл мультикультурный, семейный статус.
Этот праздник имеет многовековую историю и хранит традиции тюркских народов. Праздник включен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО и отмечается более чем в 250 городах мира. На фестиваль «Сабантуй» в Подмосковье ежегодно приезжают представители десятков национальностей — с детьми, родственниками, друзьями. По традиции, каждый год фестиваль принимает новый город. В 2024-м его домом стал Центральный парк в Люберцах.

Фото: Сергей Хакимов

«"Сабантуй" в этом году проходит в Московской области уже в 22-й раз. Он объединяет все больше людей, и не перестаёт удивлять чем-то новым. В этом году в Люберцы приехали свыше 30 тысяч человек — не только из разных уголков Подмосковья, но также из городов Центрального Федерального округа. Программа, как всегда, разнообразная — она рассчитана на все возрасты и интересы. На фестивале можно пройти национальные испытания и стать батыром, поучаствовать в квесте и разнообразных активностях, отведать медовый чак-чак с ароматным чаем, насладиться концертом. А юных посетителей ждет зажигательная дискотека от «СоюзМультПарка». И главное: вход для всех абсолютно свободный, - сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.

Фото: Сергей Хакимов

Она также добавила, что подобные мероприятия очень важны, так как способствуют укреплению дружеских межнациональных связей, знакомят людей с традициями и культурой разных народов.

Фестиваль организован Региональной татарской национально-культурной автономией Московской области (РТНКА МО) при поддержке Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Председатель РТНКА МО Фарит Мухтасаров рассказал, что в этом году «Сабантуй» посвящён 25-летию региональной автономии, юбилей которой будет отмечаться в октябре. Он также добавил, что нынешняя ситуация в мире показывает насколько важно развивать и укреплять дружбу между народами, оказывать помощь там, где она необходима. По словам главы РТНКА МО, этот фестиваль — настоящий праздник дружбы и сплочения.

Фото: Сергей Хакимов

«Этот праздник еще раз показывает, что мы, представители разных народов и культур, живем в России в мире и согласии. И наша миссия — это все сохранить. Мы благодарим губернатора, правительство Московской области за помощь и поддержку в организации наших мероприятий», — сказал председатель духовного управления мусульман Подмосковья, муфтий Московской области Рушан Аббясов.

Читайте также:

Хиты, хип-хоп и битбокс: названы хедлайнеры подмосковного фестиваля Сабантуй

В Подмосковье в июне состоится мультикультурный семейный фестиваль Сабантуй-2024

Из Казани на Сабантуй в Дубну привезут тонну чак-чака
#подмосковье
#люберцы
#фестиваль
#правительство
#традиции
#рушан аббясов
#муфтий
#екатерина швелидзе
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Счета блогера Гасанова заблокированы из-за долга по налогам 144 миллиона рублей
15 июня 2024, 17:34

Фото: istockphoto/blinow61

Счета известного блогера Гусейна Гасанова заблокированы из-за задолженности по налогам на сумму 144 миллиона рублей. Федеральная налоговая служба России (ФНС) подала на него исковое заявление в суд.
Информация об этом появилась в материалах Арбитражного суда города Москвы. Суть исковых претензий Инспекции ФНС № 15 к Гасанову не раскрывается, но можно предположить, что речь идёт о возмещении и погашении задолженности по налогам. Счета блогера заблокированы, так же как и счёт компании «Банда фудс», в которой ему принадлежит доля.

Гусейн Гасанов — популярный русскоязычный блогер, автор курса тренингов «Мышление миллионера», специализируется на обучении бизнесу. Несколько лет назад его лишали водительских прав за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и сокрытие номеров машины. Известно, что сейчас блогер находится в Киргизии.

Читайте также:

ФНС временно отключала несколько банков от сервиса регистрации бизнеса

ФНС оштрафовала спортсменку Елену Исинбаеву за неуплату налогов

ФНС заблокировала счёт хоккеиста Овечкина из-за долга в размере 49 тысяч рублей
#фнс
#компании
#блогер
#машины
#информация
#налоги
#долги
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф