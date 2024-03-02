Губернатор Петербурга отреагировал на происшествие в акватории Финского залива

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Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Об этом он написал 2 марта в своем Telergam-канале.
«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — заявил Беглов.Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал об уничтожении воздушных целей над Финским заливом и опубликовал видео этого момента.
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