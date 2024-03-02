Появилось видео уничтожения целей над Финским заливом

Фото: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко
Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале показал видеозапись уничтожения воздушных целей над Финским заливом.
Как отметил Telegram-канал Baza, изначально Дрозденко опубликовал видео перехвата беспилотника без блюра и на нем было четко видно траекторию полета противоракеты и местность. После того, как в комментариях ему указали на это, в тг-канале появилась отредактированная версия.
Он уточнил, что жертв и разрушений нет.
Читайте также:
В районе города Ломоносов в Ленинградской области прогремели два мощных взрыва
В Белгородской области сбили БПЛА
Указано неожиданное место запуска БПЛА, атаковавшего дом в Петербурге
«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал Дрозденко.
Читайте также:
В районе города Ломоносов в Ленинградской области прогремели два мощных взрыва
В Белгородской области сбили БПЛА
Указано неожиданное место запуска БПЛА, атаковавшего дом в Петербурге
Артем Кузьмин