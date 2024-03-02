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Появилось видео уничтожения целей над Финским заливом

Губернатор Ленобласти показал момент уничтожения воздушных целей над Финским заливом
02 марта 2024, 21:38
Фото: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Фото: телеграм-канал губернатора Ленобласти Александра Дрозденко

Губернатор Ленинградской области в своем Telegram-канале показал видеозапись уничтожения воздушных целей над Финским заливом.
Как отметил Telegram-канал Baza, изначально Дрозденко опубликовал видео перехвата беспилотника без блюра и на нем было четко видно траекторию полета противоракеты и местность. После того, как в комментариях ему указали на это, в тг-канале появилась отредактированная версия.



«В Ломоносовском районе Ленинградской области сработали средства ПВО. Воздушные цели поражены над акваторией и побережьем Финского залива», — написал Дрозденко.

Он уточнил, что жертв и разрушений нет.

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Губернатор Петербурга отреагировал на происшествие в акватории Финского залива
Беглов: Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности
02 марта 2024, 21:49

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что находится на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Об этом он написал 2 марта в своем Telergam-канале.
«В связи с происшествием в акватории Финского залива нахожусь на связи с командованием Ленинградского военного округа и шестой армии ПВО. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности, обеспечивая безопасность региона. Продолжает работать оперативный штаб», — заявил Беглов.
Ранее губернатор Ленобласти Александр Дрозденко написал об уничтожении воздушных целей над Финским заливом и опубликовал видео этого момента.

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#пво
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Режим КТО ввели в ингушском Карабулаке
В субботу вечером в части города Карабулак в Ингушетии ввели режим КТО
02 марта 2024, 20:38

Фото: iStock/artolympic

В части города Карабулак в Ингушетии местные власти ввели режим контртеррористической операции (КТО), передает РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб региона.
Решение о введении этого режима было принято начальником УФСБ России по Республике Ингушетия полковником М.О. Шевляковым с целью пресечения возможных террористических актов и преступлений террористической направленности.

Ограничения района проведения операции охватывают улицы: Рабочая, Осканова, Набережная и Джабагиева.

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В Белгородской области сбили БПЛА
В Белгородской области сбили БПЛА самолетного типа
02 марта 2024, 20:34

Фото: istockphoto/rancho_runner

В Шебекинском городском округе Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа самолет.
Об этом 2 марта написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в районе поселка Батрацкая Дача. Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с задачей, отметил Гладков.

В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях инцидента на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.

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Подмосковный стенд начал работать на Всемирном фестивале молодёжи в Сочи
02 марта 2024, 20:30

Фото: Антон Чернов

В Сочи на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта проходит Всемирный фестиваль молодёжи. Сюда приехали около 20 тысяч участников из 180 стран мира, в том числе молодёжь из Подмосковья.
Как рассказал заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин, регион на молодёжном форуме представляют около 300 ребят — студенты, спортсмены, тренеры и блогеры. Подмосковная делегация взяла культурное шефство над делегациями Брунея, Мадагаскара и Белоруссии, добавил зампред правительства Подмосковья.

Фото: Антон Чернов

В день открытия фестиваля стенд «Подмосковье — это любовь» посетила министр информационных и социальных коммуникаций региона. Екатерина Швелидзе. Она пообщалась с ребятами и спела вместе с ними неофициальный гимн Московской области «Подмосковные вечера». Министр пожелала юным землякам классно отдохнуть и обзавестись друзьями из разных регионов и стран.

Для посетителей стенда «Подмосковье — это любовь» организована обширная и разнообразная программа — конкурсы, мастер-классы, беседы с интересными спикерами. За участие в активностях можно получить маленького медвежонка — символ фестиваля «Мы — Россия», напечатанного на 3D-принтере, который установлен прямо на стенде, или напиток из бара с освежающими лимонадами. Также здесь работает бьюти-корнер — ребята могут на месте использовать переводные картинки в фирменном стиле стенда «Подмосковье — это любовь» или взять их с собой на память.

Фото: Антон Чернов

Гостей ждут также и творческие мастер-классы. Например, сегодня ребята из Подмосковья вместе со сверстниками из Белиза, Китая и Индии расписывали деревянные брошки — Сергиево-Посадскую матрешку, которую каждый забрал с собой в качестве памятного сувенира.

Есть специальная зона «Друзья Подмосковья» — там крепят моментальные фото, сделанные в режиме «здесь и сейчас». По окончании фестиваля герои фотокарточек также могут забрать их себе на память о Подмосковье, России и Всемирном фестивале.

Фото: Антон Чернов

Молодежь участвовала в танцевальном флешмобе под чутким руководством Данила Жиганшина — танцора и преподавателя из Коломны, а еще пела русские народные песни и водила хороводы с новыми друзьями из разных стран.

Фестиваль продлится до 7 марта, впереди ребят ждет еще много крутых спикеров и интересных площадок. Подробнее о том, как проходит фестиваль в Сочи глазами подмосковной молодежи в ТГ-канале «МЫ — БУДУЩЕЕ».

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Пугачева планирует выпустить новые песни к своему юбилею
Алла Пугачева планирует выпустить к своему 75-летию новые песни
02 марта 2024, 19:58

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Певица Алла Пугачева пообещала опубликовать новые песни к своему предстоящему 75-летию, которое состоится 15 апреля.
«К своему юбилею я решила порадовать вас новыми песнями. Ждите, мои дорогие поклонники», — поделилась артистка в видеообращении на своей странице в Instagram*.
Также Пугачева высказала удивление по поводу выхода своего альбома «P.S», который оказался для нее неожиданным.

«Я, видимо, была одной из последних, кто узнал о выходе альбома „Постскриптум“. Мне приятно, спасибо большое», — добавила исполнительница.
Ранее СМИ сообщали, что Пугачева выпустила свой первый за последние 16 лет альбом «P.S» 1 марта. В него вошли 20 аудиозаписей с юбилейного концерта певицы, который состоялся в Государственном Кремлевском дворце в 2019 году.

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*соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.
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#instagram
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Чебоксарские врачи удалили женщине гигантскую опухоль с зубами и волосами
В Чебоксарах врачи удалили женщине 40-сантиметровую опухоль с зубами и волосами
02 марта 2024, 19:45

Фото: iStock/gorodenkoff

В Чебоксарах врачи провели операцию по удалению 40-сантиметровой тератомы у женщины, в которой содержались зубы и волосы. Об этом сообщает пресс-центр Республиканского клинического онкологического диспансера.
Пациентка обратилась в больницу с жалобами на одышку, запоры, слабость и значительное увеличение живота. Врачи подозревали рак яичника, однако при обследовании было обнаружено крупное новообразование, которое смещало и сдавливало окружающие органы, нарушая их функционирование, и питалось от крупных сосудов, что могло привести к сильной кровопотере.

Операция по удалению опухоли, занимавшей всю брюшную полость, продолжалась более двух часов. В ходе операции врачи обнаружили в тератоме жировую ткань, волосы и зубы.

«Зрелая тератома представляет собой доброкачественную опухоль, образующуюся из зачатков эмбриональной ткани. Это заболевание крайне редко достигает таких гигантских размеров, как у нашей пациентки. В большинстве случаев подобные опухоли выявляются на ранних стадиях развития, когда можно применить органосохраняющие, малоинвазивные методы хирургии», — пояснил заведующий онкогинекологическим отделением Дмитрий Глякин.
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#волосы
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ВКС России ликвидировали группу элитного спецназа
02 марта 2024, 19:34

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

В результате авиационного удара Воздушно-космических сил России по украинскому подразделению специальных операций в Сумской области был уничтожен элитный спецназ.
Telegram-канал «Военкоры русской весны» со ссылкой на тернопольские СМИ сообщил о результатах точного авиаудара в Глухове, где ликвидировали специальное подразделение.

В частности, погиб 34-летний депутат Саранчуковского сельского совета Тернопольской области Назар Соколовский. Ранее он работал директором коммунального предприятия, а затем вступил в ряды добровольцев, отправившись на передовую.

Издание «Страна» подтверждает факт гибели элитного спецназа, уточняя, что смерть бойцов наступила в результате российского авиаудара. Однако администрация Сумской области сообщало об этих авиаударах в своих дежурных сводках. Глухов расположен у границы с Курской областью России.

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Путин объявил Всемирный фестиваль молодёжи открытым
02 марта 2024, 18:52

Фото: сайт Кремля

Сегодня, 2 марта, президент России Владимир Путин дал старт Всемирному фестивалю молодёжи. Видеообращение российского лидера было показано на церемонии в международном моле «Арт. Молодость», который на время фестиваля стал дворцом спорта «Большой».
В приветственной речи к участникам мероприятия глава российского государства выразил уверенность, что все участники фестиваля вернутся домой с новыми яркими впечатлениями и с любовью к России.

«Вы лично, в прямом общении сможете убедиться, что улыбка у нас — не дешёвая маска, а самое искреннее проявление подлинных чувств. А если мы даём слово, то всегда его держим», — сказал Владимир Путин, обращаясь к гостям и участникам фестиваля из разных стран».

Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта уже в третий раз. Мировой столицей участников в возрасте от 14 до 35 лет стала федеральная территория «Сириус» (Сочи).

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В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и врезался в столб
В Барнауле пассажир убил таксиста и угнал его машину, возбуждено уголовное дело
02 марта 2024, 18:50

Фото: istock / Dzurag

В Барнауле пассажир убил таксиста, угнал его машину и попал в аварию, сообщили в СУСК по Алтайскому краю.
В результате произошедшего возбуждено уголовное дело согласно части 1 статьи 105 УК РФ.

Согласно следствию, пьяный мужчина вызвал такси, чтобы поехать к знакомому. Не найдя его дома, он потребовал водителя доставить его на другой адрес. После прибытия на место назначения пассажир попросил водителя подождать его, однако получил отказ.

В ходе возникшего конфликта подозреваемый нанес таксисту более 10 ножевых ударов по различным частям тела. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия. Затем злоумышленник угнал автомобиль такси и попытался скрыться.

Во время движения он потерял контроль над машиной и столкнулся с дорожным знаком. Сразу после этого мужчину задержал патруль ГИБДД. Сейчас готовится ходатайство в суд о заключении подозреваемого под стражу.

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