В районе города Ломоносов в Ленинградской области прогремели два мощных взрыва

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В районе порта Бронка в городе Ломоносов прозвучало два мощных взрыва. Характерные хлопки с небольшим временным интервалом слышали также жители окрестных деревень Пеники и Малая Ижора.
Некоторые очевидцы утверждают, что вслед за звуками взрывов видели искры и зарево в небе, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Жители Ломоносова и Петродворца рассказывают, что в домах дрожали стены и звенели стёкла в окнах.
По информации телеграм-канала, над Финским заливом был сбит неопознанный воздушный объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат. Сработал зенитно-ракетный комплекс системы противовоздушной обороны, дислоцированный в Ломоносовском районе Ленинградской области.
В аэропорту Пулково введён план «Ковёр» из-за угрозы атаки беспилотников. Воздушная гавань Северной столицы временно не принимает и не выпускает самолёты.
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По информации телеграм-канала, над Финским заливом был сбит неопознанный воздушный объект, предположительно, беспилотный летательный аппарат. Сработал зенитно-ракетный комплекс системы противовоздушной обороны, дислоцированный в Ломоносовском районе Ленинградской области.
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Александр Бойцов