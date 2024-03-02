В Белгородской области сбили БПЛА

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В Шебекинском городском округе Белгородской области сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа самолет.
Об этом 2 марта написал в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в районе поселка Батрацкая Дача. Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с задачей, отметил Гладков.
В настоящее время оперативные службы уточняют информацию о возможных последствиях инцидента на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано.
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По его словам, инцидент произошел в районе поселка Батрацкая Дача. Система противовоздушной обороны (ПВО) успешно справилась с задачей, отметил Гладков.
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Артем Кузьмин