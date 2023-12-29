Психолог Шляпников заявил о пользе загадывания новогодних желаний

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Заведующий кафедры психологии личности и дифференциальной психологии Московского института психоанализа, доцент Владимир Шляпников заявил, что загадывание новогодних желаний полезно, так как позволяет человеку лучше понять себя.
Также подобная практика открывает путь для рефлексии своих поступков и достижений, что также приносит пользу человеку.
При этом, он отметил важность реалистичности пожеланий.
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«Новый год — хорошее время для того, чтобы подвести итоги прошлого года и что-то спланировать на будущее. И в этом смысле загадывание желаний — очень хороший способ фокусировки на своих целях, ценностях и ожиданиях от будущего. Конечно, загадывание желаний, скорее всего, не приведёт к их автоматическому исполнению, но это действительно может помочь человеку лучше понять себя и свои желания и действительно может помочь ему эти желания реализовать», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Шляпников.
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