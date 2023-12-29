Глава Минжилполитики Подмосковья Федотова исполнила новогоднюю мечту девочки из Одинцова

Фото: пресс-служба Минжилполитики МО
Инна Федотова исполнила новогоднюю мечту 14-летней Ясмин Набиевой из Одинцова. Министр жилищной политики Подмосковья приняла участие во Всероссийской акции «Елка желаний» и поздравила девочку с наступающими Новым годом и Рождеством, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ясмин учится игре на акустической гитаре у репетитора рядом с домом. Девочка мечтала об электрогитаре, и её желание сбылось – впереди у Ясмин покорение музыкальных Олимпов», – говорится в сообщении.«Ёлка желаний» – ежегодная всероссийская акция, где каждый может стать новогодним волшебником. Подарить сказку детям с инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, тяжёлыми заболеваниями, а также ребятам из семей военнослужащих, участников СВО и проживающим в новых регионах можно, зайдя на сайт.
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Лора Луганская