Губернатор Подмосковья провел встречу с главой Орехово-Зуевского округа

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО/Антон Чернов
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с главой Орехово-Зуевского городского округа Русланом Заголовацким реализацию Президентских проектов в округе и планы на текущий год. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Одной из ведущих тем на встрече стала модернизация объектов ЖКХ в городском округе. Заголовацкий сообщил, что недавно в трех населенных пунктах округа произошли коммунальные аварии, выявили три проблемных участка: 1200 м в Орехово-Зуеве (ул. Урицкого), 750 м в Дрезне и 1100 м в Куровском. После осмотра специалистами приняли решение по перекладке этих объектов. Сейчас работы ведутся в круглосуточном режиме, в них задействовано более ста специалистов и более сорока единиц специализированной техники. По мнению главы, к июлю 2024 года модернизция объектов ЖКХ будет произведена в полном объеме.
Второй важной темой стало обсуждение строительства и капитального ремонта школ в Орехово-Зуеве. В этом году планируется обновить такие объекты, как Дрезненская школа, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия. В 2025-2026 годах — еще 12 объектов образования. В прошлом году были капитально отремонтированы 3 школы и 1 дошкольное образовательное учреждение. В этом году будет открыта школа на 550 мест на улице Красина — ее площадь составляет более 10 тыс. кв.м, — доложил глава.
Третьим пунктом реализации Президентских проектов в округе значится открытие регионального сосудистого центра на базе местной больницы.
В процессе реализации сейчас находятся порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 30 млрд рублей. Эти предприятия создадут для жителей округа 2600 рабочих мест.
Также Руслан Заголовацкий отметил, что Орехово-Зуевский городской округ активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».
По его словам, ребята в Орехово-Зуевском техникуме будут не просто изучать теорию, но и иметь все шансы реализовывать полученные знания на практике на предприятиях-партнерах федерального проекта «Профессионалитет», с дальнейшим трудоустройством на них на постоянной основе.
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Второй важной темой стало обсуждение строительства и капитального ремонта школ в Орехово-Зуеве. В этом году планируется обновить такие объекты, как Дрезненская школа, Демиховский лицей, Давыдовская гимназия. В 2025-2026 годах — еще 12 объектов образования. В прошлом году были капитально отремонтированы 3 школы и 1 дошкольное образовательное учреждение. В этом году будет открыта школа на 550 мест на улице Красина — ее площадь составляет более 10 тыс. кв.м, — доложил глава.
«Его изюминка в том, что здесь установлена уникальная аппаратура — ангиограф, которые позволяют проводить операции на сосудах. Центр рассчитан на 90 койко-мест, в нем есть кардиологическое, неврологическое отделения, отделения сердечно-сосудистой хирургии, а также диагностики и лечения сосудистых патологий», — отметил Заголовацкий.Четвертым вопросом стало привлечение инвестиций в городской округ. По словам главы, в муниципалитете запущены 3 крупных инвестпроекта на общую сумму 3 млрд рублей с созданием свыше 350 рабочих мест: модернизация Ликинского автобусного завода, увеличение объемов производства инкубационного яйца на птицефабрике «Элинар-Бройлер», организация производства металлических конструкций «ДПК».
В процессе реализации сейчас находятся порядка 30 инвестпроектов на общую сумму 30 млрд рублей. Эти предприятия создадут для жителей округа 2600 рабочих мест.
Также Руслан Заголовацкий отметил, что Орехово-Зуевский городской округ активно участвует в федеральном проекте «Профессионалитет».
«С его запуском наше учебное заведение — Орехово-Зуевский техникум стал ядром в кластере по отрасли «Машиностроение (автомобильная промышленность)», в котором еще 7 образовательных учреждений из нескольких городов Подмосковья», — подчеркнул Заголовацкий.
По его словам, ребята в Орехово-Зуевском техникуме будут не просто изучать теорию, но и иметь все шансы реализовывать полученные знания на практике на предприятиях-партнерах федерального проекта «Профессионалитет», с дальнейшим трудоустройством на них на постоянной основе.
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