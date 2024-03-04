Губернатор Воробьёв запустил новую котельную в Клину

Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, в которой он отбывает наказание за совершенное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.