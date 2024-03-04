Губернатор Воробьёв запустил новую котельную в Клину

Фото: пресс-служба правительства МО/ Александра Степанова
Старт работе новой котельной, расположенной у Ледового дворца в Клину, дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в городском округе Клин построили пять новых котельных на смену устаревшей ТЭЦ. Первая из новых котельных, расположенная на улице Радищева, начала работать в начале года.
Он добавил, что новая котельная является полностью автоматизированной, операторы там не нужны.
Эта котельная, как и четыре других, построена в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области». Все пять новых котельных, а также котельную с полностью реконструированным оборудованием на улице Ленина введут в эксплуатацию в текущем году.
Кроме того, в рамках концессии «Газпром теплоэнерго Московской области» построит в округе Клин десять блочно-модульных котельных населённых пунктах: Воздвиженское, Нудоль, Раздолье, Петровское, Слобода, Выголь, Струбково, Марков Лес, Кузнецово и Чайковского.
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«Сегодня мы запустили вторую котельную – у Ледового дворца спорта. Она будет питать 87 многоквартирных домов, где живут почти 18 тысяч человек, а также детские сады школы, поликлиники», — сказал глава региона.
«Наша задача: за счет этой экономии обеспечить достойную зарплату», — подчеркнул губернатор.Мощность новой котельной составляет 42 мегаватта, в ней установлено шесть котлов. Выработанное здесь тепло будет поступать в многоквартирные дома, семь детсадов, четыре общеобразовательные школы, музыкальную школу и поликлинику.
Эта котельная, как и четыре других, построена в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области». Все пять новых котельных, а также котельную с полностью реконструированным оборудованием на улице Ленина введут в эксплуатацию в текущем году.
Кроме того, в рамках концессии «Газпром теплоэнерго Московской области» построит в округе Клин десять блочно-модульных котельных населённых пунктах: Воздвиженское, Нудоль, Раздолье, Петровское, Слобода, Выголь, Струбково, Марков Лес, Кузнецово и Чайковского.
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Лев Каштанов