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Губернатор Воробьёв запустил новую котельную в Клину

04 марта 2024, 16:15
Фото: пресс-служба правительства МО/ Александра Степанова

Фото: пресс-служба правительства МО/ Александра Степанова

Старт работе новой котельной, расположенной у Ледового дворца в Клину, дал губернатор Московской области Андрей Воробьёв в ходе рабочего визита в городской округ, сообщает пресс-служба правительства региона.
Всего в городском округе Клин построили пять новых котельных на смену устаревшей ТЭЦ. Первая из новых котельных, расположенная на улице Радищева, начала работать в начале года.

«Сегодня мы запустили вторую котельную – у Ледового дворца спорта. Она будет питать 87 многоквартирных домов, где живут почти 18 тысяч человек, а также детские сады школы, поликлиники», — сказал глава региона.

Он добавил, что новая котельная является полностью автоматизированной, операторы там не нужны.

«Наша задача: за счет этой экономии обеспечить достойную зарплату», — подчеркнул губернатор.
Мощность новой котельной составляет 42 мегаватта, в ней установлено шесть котлов. Выработанное здесь тепло будет поступать в многоквартирные дома, семь детсадов, четыре общеобразовательные школы, музыкальную школу и поликлинику.

Эта котельная, как и четыре других, построена в рамках концессионного соглашения с «Газпром теплоэнерго Московской области». Все пять новых котельных, а также котельную с полностью реконструированным оборудованием на улице Ленина введут в эксплуатацию в текущем году.

Кроме того, в рамках концессии «Газпром теплоэнерго Московской области» построит в округе Клин десять блочно-модульных котельных населённых пунктах: Воздвиженское, Нудоль, Раздолье, Петровское, Слобода, Выголь, Струбково, Марков Лес, Кузнецово и Чайковского.

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В январе стартовал IV Всероссийский студенческий проект «Твой Ход»
04 марта 2024, 16:26

Фото: iStock/AntonioGuillem

В январе текущего года стартовал четвертый сезон Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход» при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).
Студенческий проект «Твой ход» входит в линейку проектов платформы «Россия – страна возможностей» и создает возможности для развития и реализации способностей студентов.

В четвертом сезоне проекта планируется провести для студентов два конкурсных трека. Трек «Делаю» должен выявить лидерскую позицию среди студентов, которые могут вовлекать других в изменения в стране. Всего определят 200 проектов, лидеры которых получат один миллион рублей. Заявки можно подавать с 25 января по 11 марта текущего года.

Трек «Первопроходец» должен дать возможность первокурсникам заявить о себе и познакомиться с экосистемой молодежной политики страны. Здесь определят 400 победителей. Они также получат ценные призы и подарки от проекта «Твой Ход» и партнеров. Первокурсники 2023 года могут подавать заявки на участие с 25 января по 25 февраля, а первокурсники 2024 года – с 1 сентября по 30 сентября.

В рамках четвертого сезона проекта «Твой ход» планируется экспедиция по изучению российского студенчества и создание сборника «Традиции и тенденции российского студенческого сообщества», годовое исследование «100 вопросов о студенчестве». Также будет проведен конкурс для профессорско-преподавательского состава, и конкурс на разработку лучшей программы адаптации для вузов.

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В Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2»
04 марта 2024, 15:52

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

В Вилюйском районе Якутии начали вывозить фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» для последующей утилизации. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Службы спасения.
Напомним, 29 февраля с космодрома Восточный в Якутии была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б». Фрагменты отделившихся от ракеты частей упали на близлежащую территорию.

Спасатели, оснащенные необходимым оборудованием для распиловки и вывоза фрагментов ракеты-носителя, организуют вывоз фрагментов отделяемых частей ракеты-носителя.

«В ходе облета рабочей группой был обнаружен один из фрагментов ракеты-носителя (бак горючего), 2 марта распиленные фрагменты весом около одной тонны были доставлены на вертолетную площадку, откуда на вертолете были эвакуированы», — рассказал заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павел Алексеев.

После этого фрагменты ракеты направят в пункт назначения, где их пронумеруют представители АО «ЦЭНКИ». Далее фрагменты поместят в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации.

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#ракеты
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Строители отчитались о ходе возведения путепровода в Опалихе
04 марта 2024, 15:48

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В красногорском микрорайоне Опалиха идёт возведение путепровода, в настоящее время завершено устройство 50% опор, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Сейчас полностью завершено устройство опор № 2 и № 3, продолжается устройство опор № 1 и № 4. Одновременно с этим ведётся укрупнительная сборка металлоконструкций пролетного строения, общая масса которых превышает 524 тонны. Кроме того, рабочие бетонируют подпорные стены», — уточнил глава областного Минтранса Алексей Гержик.
Протяжённость двухполосного путепровода составит 137 метров. Он свяжет «старую» и «новую» части Опалихи, благодаря чему местные жители смогут быстрее и комфортнее добираться до различных социальных объектов, включая школы и медучреждения. Ликвидация железнодорожного переезда сделает проезд более безопасным.

Ранее сообщалось, что ввести в эксплуатацию путепровод в Опалихе планируется до конца текущего года.

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Андрей Воробьёв проинспектировал ход расселения аварийного жилья в Клину
04 марта 2024, 15:46

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

Губернатор проинспектировал, как идет расселение аварийного жилья в городском округе Клин, а также встретился с будущими новоселами. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
В регионе подходит к концу первый этап программы по расселению аварийного жилья.

«Благодаря федеральной программе мы стараемся максимально быстро расселять такие дома. В Подмосковье приняли решение закончить первый этап программы как можно скорее – не в следующем году, а уже в этом.Сейчас остаются проекты в завершающей стадии. Один из таких – в самом центре Клина, куда мы сегодня приехали, чтобы убедиться, что стройка идет полных ходом, и летом наши жители смогут справить новоселье. В округе 24 дома требуют расселения. Из них 7 домов (404 семьи) – по программе до 2017-го. Чтобы все их расселить, мы строим дома специально под расселение, выкупаем квартиры у застройщика», – поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что помимо этого жильца могут воспользоваться сертификатами на покупку готового жилья в рамках данной программы. Кроме этого, на следующем этапе расселения аварийного жилья в округе Клин 17 домов.

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#подмосковье
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#квартиры
#расселение
#дома
#андрей воробьёв
#аварийное жильё
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Суд согласовал ходатайство об условно-досрочном освобождении актера Ефремова
04 марта 2024, 15:41

Фото: iStock/artisteer

Михаилу Ефремову согласовали ходатайство об условно-досрочном освобождении из колонии, в которой он отбывает наказание за совершенное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб человек. Об этом сообщил председатель ОНК Москвы Георгий Волков.
Из положенных по решению суда 7,5 лет Ефремов отсидел половину. В Белгородской колонии №4, где сидит актёр, прошло заседание, в результате которого было принято решение удовлетворить желание подсудимого об условно-досрочном освобождении.

Руководство колонии уже дало положительный ответ и направило бумаги в Алексеевский суд Белгородской области — там будет принято окончательное решение. Если оно будет положительным, то актер выйдет на свободу.

Пребывание в колонии может оставить глубокий отпечаток на творческой сущности человека. Есть основания полагать, что Ефремов глубоко раскаялся в своем поступке. Он неоднократно писал письма с извинениями семье погибшего.

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#михаил ефремов
#суд
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В России пройдёт посвящённый путешествиям конкурс «Культурные сокровища глазами молодых»
В России пройдёт конкурс о путешествиях «Культурные сокровища глазами молодых»
04 марта 2024, 15:37

Фото: iStock/Svetlana Krayushkina

В России пройдёт конкурс «Культурные сокровища глазами молодых: новые туристические магниты России», об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Целью конкурса организаторы назвали популяризацию российской культуры и путешествий по стране среди молодого поколения.

Участие в конкурсе могут принять подростки от 14 до 17 лет в категории «Юношество», а также молодые люди от 18 до 30 лет в категории «Молодёжь».

Конкурсанты должны будут пройти через два этапа, первый из которых — заочный, а второй — очный.

Если именно вы хотите стать участником этого увлекательного конкурса, то получить всю дополнительную информацию, а также подать заявку на участие, можно на сайте https://конкурс.живоенаследие.рф/.

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#путешествия
#молодёжь
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Подмосковье ведет активную подготовку к предстоящим паводкам
04 марта 2024, 15:19

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Московской области городские округа начали активную подготовку к предстоящим весенним паводкам.
С приходом весны все городские округа Московской области начали подготовку к предстоящим паводкам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв отметил, что в регионе в этом году выпало рекордное количество снега и есть вероятность подтопления. В ходе встречи с главами городских округов были предложены наиболее эффективные мероприятия по предотвращению подтопления во время паводков.

«На сегодняшний день высота снежного покрова составляет 75 см, при норме 25 см и запас воды в снеге 127 мм. Весеннее половодье ожидается выше нормы, а вскрытие льда — во второй половине марта. В первую очередь будет проводиться контроль на выходе из берегов больших и малых рек, возможные затопления/подтопления СНТ и ДНТ, а также подтопление дорог. Для их предотвращения мы проводим в первую очередь установку и замену вешек в городских округах для мониторинга контроля воды», — подчеркнул министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Он также отметил, что важным мероприятием является обследование гидротехнических сооружений.

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Четыре из пяти новых нацпроектов запустят в России в 2025 году
Голикова: новые нацпроекты запустят в РФ в 2025 году
04 марта 2024, 15:03

Фото: сайт Кремля

Новые национальные проекты запустят в России с января следующего года, при этом проект «Молодежь России» запустят уже в текущем году. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на выставке «Россия».
«Это все планы (на запуск новых нацпроектов - ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта "Молодежь России", который мы должны запустить в этом году», — заявила Голикова.

Она пояснила, что проект «Молодежь России» станет инструментом реализации новой стратегии молодежной политики.

По словам Голиковой, нацпроект «Молодежь России» начнут реализовывать уже во второй половине текущего года. При этом остальные проекты, озвученные президентом России Владимиром Путиным, сейчас так или иначе уже реализуются во всех сферах, однако запустят их в 2025 году.

Напомним, Путин в рамках своего послания Федеральному собранию анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Молодежь России», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь», и «Экономика данных».

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#семья
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#кадры
#путин
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В Домодедове снесли аварийную постройку у ж/д станции
04 марта 2024, 14:59

Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Заброшенную одноэтажную постройку, находившуюся в аварийном состоянии, снесли на территории городского округа Домодедово, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.
«Здание вспомогательного назначения было расположено у железнодорожной станции Ленинская Павелецкого направления РЖД, его общая площадь составляла около 50 квадратных метров. Здание долгое время не использовалось и пришло в полное запустение. Многие элементы постройки были разрушены, прилегающая территория замусорена. Постройку признали подлежащей сносу», — говорится в сообщении.
В настоящее время здание снесено, строительный мусор вывезли и утилизировали. Решение о том, как в дальнейшем использовать освободившийся участок, ещё не принято.

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