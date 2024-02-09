В Домодедове проведут масштабный капремонт тепловой инфраструктуры

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В городском округе Домодедово перед отопительным сезоном 2024-25 годов реконструируют тепловые сети и котельные. Об этом заявил министр энергетики – вице-губернатор Подмосковья Евгений Хромушин. Он провёл очередное совещание регионального штаба по модернизации теплоснабжающего хозяйства.
«Округ должен без проблем пройти следующий отопительный сезон, чтобы у жителей в самые жестокие морозы гарантировано были тепло и горячая вода. Уже в этом году приступим к капремонту тепловых сетей от котельных КШФ, ГПЗ «Константиново», «Долматово», «Косино», «Южный», «Поиск», «Речная», «Авиационная», «Автодор», «Красный путь», «Русь» и «Лобаново», – написал Хромушин в своем телеграм-канале.Также будет восстановлена работоспособность котельной «Бригадная» в военной части Ильинское, которая обслуживает более 2,8 тыс. жителей. Также будет построена новая водогрейная газовая котельная рядом с существующей, чтобы обеспечить надёжную подачу отопления и горячей воды.
Как отметил Хромушин, окончательно госпрограмма будет сформирована после оценки состояния объектов теплоснабжения.
В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Самая масштабная была зафиксирована в Подольске, где тепло отключили в 176 многоквартирных домах и на нескольких социальных объектах. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл несколько оперативных совещаний на месте аварии.
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Лора Луганская