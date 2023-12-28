Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки военнослужащих в регионе

Фото: Константин Семенец
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в Московская область помогает новым регионам и бойцам в зоне СВО.
Московская область активно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и регулярно организовывает мероприятия и встречи для семей бойцов СВО и жителей новых регионов.
Кроме этого, силами Подмосковья были восстановлены мосты, по которым жители могут спокойно передвигаться из одного населенного пункта в другой. Также в новых регионах полностью восстановили постоянное водоснабжение, газоснабжение и постоянную систему сообщений.
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«Мы стараемся, стараются волонтеры. Что касается восстановления новых территорий, за нами закреплен Новоазовский и Тельмановский районы, плюс часть Мариуполя. Мы буквально на днях встречались на выставке с представителями этих районов<…>Главный индикатор нашего труда, нашего вклада в эти районы то, что туда возвращаются люди. Школы работают. Районную больницу мы отремонтировали почти за миллиард и там можно получить медицинскую помощь», - подчеркнул Андрей Воробьёв.
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Мира Полтева