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Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки военнослужащих в регионе

28 декабря 2023, 13:39
Фото: Константин Семенец

Фото: Константин Семенец

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о том, как в Московская область помогает новым регионам и бойцам в зоне СВО.
Московская область активно сотрудничает с фондом «Защитники Отечества» и регулярно организовывает мероприятия и встречи для семей бойцов СВО и жителей новых регионов.

«Мы стараемся, стараются волонтеры. Что касается восстановления новых территорий, за нами закреплен Новоазовский и Тельмановский районы, плюс часть Мариуполя. Мы буквально на днях встречались на выставке с представителями этих районов<…>Главный индикатор нашего труда, нашего вклада в эти районы то, что туда возвращаются люди. Школы работают. Районную больницу мы отремонтировали почти за миллиард и там можно получить медицинскую помощь», - подчеркнул Андрей Воробьёв.


Кроме этого, силами Подмосковья были восстановлены мосты, по которым жители могут спокойно передвигаться из одного населенного пункта в другой. Также в новых регионах полностью восстановили постоянное водоснабжение, газоснабжение и постоянную систему сообщений.

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Бойцы призвали звезд «голой» вечеринки отправить в зону СВО 300 БПЛА
Коц опубликовал требование бойцов СВО к участникам «голой» вечеринки
28 декабря 2023, 13:32

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские бойцы призвали артистов, принявших участие в «голой вечеринке» Ивлеевой, отправить в зону проведения спецоперации 300 разведывательных беспилотников Mavic 3. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем телеграм-канале.
Обозреватель разместил видеообращение бойцов ВС РФ, которые рассказали, что нужно сделать артистам, чтобы их простило общество.

«Хотите, чтобы общество вас простило? Купите всей своей компанией 300 разведывательных дронов Мавик 3, и отправьте на фронт через этот канал», — говорят военнослужащие на видео.

Коц отметил, что военнослужащие являются достойными людьми, просьбу которых он не мог проигнорировать. Кроме того, военкор подчеркнул, что кулон «на западнице» (Ивлеевой – прим.ред), стоит как 70 подобных дронов.

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Воробьёв: 1 января проблемы всех обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены
28 декабря 2023, 12:37

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» сообщил, что 1 января 2024 года проблемы обманутых дольщиков в Подмосковье будут решены.

«Таких дольщиков в Подмосковье было 117 тысяч, безумное количество. За многие годы с участием федерального бюджета нам удалось эту проблему решить. 1 января 2024 года у нас все получат или ключи, или деньги. Есть один дом в Одинцово, который у нас сейчас на завершающей стадии, но и здесь мы не видим никаких проблем, дело будет сделано», – пояснил Воробьёв.
Глава региона отметил, что проблему далось решить с помощью программы ДОМ.РФ, позволяющая выплатить деньги пострадавшим.

Также он подчеркнул, что главное подобных ситуаций больше не допустить.

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Киркоров обратился к юристам из-за последствий после участия в «голой вечеринке»
28 декабря 2023, 12:33

Фото: iStock/seb_ra

Филипп Киркоров обратился к юристам за помощью после того, как Минкульт попросили лишить его звания народного артиста РФ, а также по вопросам, связанным с отменой концертов и съемок в новогодних передачах и фильмах, после его участи в «голой вечеринке» блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает Mash.
Из сообщения следует, что Киркоров прибыл в офис своих проверенных партнеров Semenov & Pevzner. Там он провел около часа и вышел с опечаленным лицом. По предварительным данным, там народный артист России обсуждал возможность выхода из сложившейся для него ситуации после того, как он посетил «голую» вечеринку Ивлеевой.

«Всё, спасибо, до свидания. Живём дальше», - сказал Киркоров, садясь в машину.

От комментариев он отказался.

Напомним, Киркоров не появится в новогодних эфирах впервые более чем за 30 лет. Сейчас его и Лолиту Милявскую вырезают из праздничных передач. В новогодние каникулы Киркоров должен был появиться на всех основных российских каналах. Передачи с его участием были сняты еще в ноябре, то есть до того, как он явился на «голую вечеринку», устроенную блогером Анастасией Ивлеевой. Сейчас телевизионщики оперативно монтируют готовые программы, вырезая Киркорова.

По предварительным данным, зрители не увидят Киркорова в финале «Маски» и в «Голубом огоньке». Также он не появится в ремейке фильма «Иван Васильевич меняет профессию», где сыграл одну из ролей. По информации «МК», сцены будут пересняты с другими артистами.


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В рамках проекта «Цифровой ликбез» пройдут уроки по кибербезопасности
28 декабря 2023, 12:28

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Организаторами проекта являются Минцифры России в партнерстве с Минпросвещения России, АНО «Цифровая экономика».
С 9 января по 11 февраля 2024 года в рамках Урока в сети «Интернет» по адресу https://digital-likbez.datalesson.ru разместят видеоролики и методические материалы от Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

Видеоролики будут посвящены следующим темам: «Информационный шум», «Культура работы с данными», «Цифровой след».

Благодаря видеороликам школьники узнают о безопасном поведении в сети, а также разовьют навыки цифровой грамотности в доступном интерактивном формате.

«Мобильные гаджеты и планшеты есть практически у каждого школьника, а интернет стал привычным инструментом для поиска информации, поэтому особенно важно научить разбираться в этом потоке контента самых юных пользователей. Уверен, не только дети, но и взрослые смогут почерпнуть для себя полезную информацию из этих роликов, обезопасив тем самым себя и близких, стать увереннее в сети»,- говорит Сергей Плуготаренко, генеральный директор АНО «Цифровая экономика»:
«Цифровой ликбез» – это просветительский проект в сфере цифровой грамотности, организованный АНО «Цифровая экономика», Минцифры России и Минпросвещения России.

В проект входит серия просветительских мультипликационных роликов, методические материалы для педагогов.

Ранее Центральный Банк России собрал самые популярные фразы телефонных мошенников, услышав которые надо сразу же бросать трубку и опубликовал их в своём Telegram-канале. Если вам предлагают «оформить заявку на кредит», то трубку надо класть незамедлительно, поскольку, продолжив разговаривать со злоумышленником, вы можете помочь ему оформить на вас займ.

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#кибербезопасность
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#школьники
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Стала известна причина смерти сценариста и поэта Арабова
Сценарист и поэт Арабов умер от острой сердечной недостаточности
28 декабря 2023, 12:10

Фото: iStock/jorgeantonio

Накануне в районе 5 часов вечера 69-летнему Юрию Арабову стало плохо, но рядом никого не оказалось.
Shot пишет, что Юрий Арабов два часа пролежал в своей квартире в московском районе Ростокино. Его тело обнаружила дочь.

Юрий Арабов дебютировал в кинематографе в качестве сценариста фильма «Одинокий голос человека» (1987 год). Он был постоянным соавтором кинорежиссёра Александра Сокурова. Он написал сценарии к двенадцати лентам режиссёра.

Юрий Арабов является лауреатом премии Каннского кинофестиваля, кинопремий «Ника» и «Золотой орёл».

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге скончался 50-летний гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов. Об этом сказано на официальной странице музыканта Владимира Бурдина во «ВКонтакте». Музыкант умер вчера, 26 декабря.

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#сердце
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Воробьев: Каждый год из аварийного жилья в Подмосковье расселяют 12 тысяч человек
28 декабря 2023, 12:06

Фото: Константин Семенец

В этом году завершается важный этап — расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах расселения аварийного жилья.

Воробьёв пояснил, что аварийным жильем, в основном, являются устаревшие бараки, построенные в 19 веке или в начале 20. Ежегодно, с опережением графика, эта программа расселяет 12 тысяч человек.

В рамках программы также планируется расселение из более новых домов. Такая программа уже работает в Москве под названием реновация. В Подмосковье это КРТ, что по сути является тем же.

«Например, самые первые серии хрущевок мы начинаем вовлекать в оборот, и с 2025 года количество расселений будет составлять 50 тыс. человек в год, с ростом потенциала до 100 тыс.», — уточнил Воробьев.
Глава Подмосковья отметил, что на сегодняшний день расселить из аварийного и ветхого жилья в регионе необходимо порядка девятисот тысяч человек.

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Общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
Собянин: общественный транспорт в Москве в новогоднюю ночь будет бесплатным
28 декабря 2023, 11:51

Фото: iStock/LeManna

Городской транспорт Москвы будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20.00 31 декабря до 06.00 1 января. Об этом в своем телеграм-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.
Отмечается, что на Рождество работа метро и МЦК будет продлена до 02.00 мск, а МЦД — до 03.00. При этом 151 маршрут автобусов, электробусов и трамваев будут осуществлять перевозки до 03.30 и 16 продолжат курсировать для горожан всю ночь.

Уточняется, что в метро будет организована трансляция в прямом эфире новогоднего обращения главы российского государства Владимира Путина. Аудиотрансляция будет доступна на эскалаторах и в вестибюлях станций.

Ранее сообщалось, что общественный транспорт Подмосковья украсили к Новому году. Праздничные автобусы уже ​можно заметить на маршрутах в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Воскресенске и Химках.

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Глава УФСИН Подмосковья Ветров исполнил мечту ребёнка в рамках акции «Елка желаний»
28 декабря 2023, 11:45

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области

Начальник УФСИН России по Московской области, генерал-майор внутренней службы Александр Ветров исполнил мечту трехлетней Елизаветы из Подмосковья. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Генерал-майор внутренней службы Александр Ветров в рамках всероссийской акции «Ёлка желаний» подарил девочке подвесные качели для развития вестибулярного аппарата.

«Лиза радостный и спокойный ребенок, однако с рождения имеются особенности в развитии. Она любит музыку, слушать детские песни, а еще щупать и рассматривать тактильные книжки. Лиза обожает кататься на качелях и каруселях, прыгать на батуте. Но из-за проблем с вестибулярным аппаратом пока только с нашей помощью», - поделилась мама Елизаветы.

Стоит отметить, что благодаря стараниям родителей и специалистов несколько месяцев назад Лиза начала самостоятельно ходить и сейчас с искренним интересом изучает окружающий мир. Помимо основного подарка мужчина подарил ей набор тактильных книжек-игрушек, сладости и фрукты.

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Андрей Воробьёв рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье
28 декабря 2023, 11:35

Фото: Константин Семенец

Промышленная ипотека заработала в Московской области. Подмосковье стало первым регионом в РФ, где работала такая программа. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в интервью с «Россия 24» рассказал, какие преимущества дает эта программа и на какие еще меры поддержки могут рассчитать те, кто решил открыть или расширить свой бизнес в Подмосковье.
«Эта практика «Лайт индастриал», промышленные ипотеки очень востребованы. Действительно, по объему мы самые большие, потому что спрос на готовые производственные помещения весьма высок. Особенно, когда ты платишь льготную ставку, когда тебе выгодно взять пятипроцентный кредит и приобрести в собственность цех, где можно планировать свой бизнес», — заявил губернатор.
Воробьёв пояснил, что раньше для открытия своего производства нужно было потратить годы и огромные деньги. Новые «Лайт индастриал» проекты появляются в Солнечногорск, и Жуковский и Подольск и в Химках.

«Это все готовые помещения, куда приходят инвесторы, куда устанавливаются станки, оборудование и начинается производственный процесс. Это рабочие места и налоги, поэтому мы в этом заинтересованы. Проект очень важный и пришелся, «пришелся ко двору», что называется, в Подмосковье», — отметил Воробьёв.
Кроме того, в Подмосковье наметили программу по строительству современных индустриальных парков, смотря на пример Москвы.

«Их будет порядка 10. Первый из них это Одинцовский городской округ, второй это Ленинский, третий это домодедово, где будут с нашим участием построены и производственные мощности и подведены дороги и инфраструктура», — заявил глава региона.
Этот проект позволит дополнительно создавать порядка 100 тысяч рабочих мест каждый год. В этом году было создано 70 тысяч рабочих мест.

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