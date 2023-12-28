Воробьев: Каждый год из аварийного жилья в Подмосковье расселяют 12 тысяч человек

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В этом году завершается важный этап — расселения жилья, которое было признано аварийным до 1 января 2017 года. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о программах расселения аварийного жилья.
Воробьёв пояснил, что аварийным жильем, в основном, являются устаревшие бараки, построенные в 19 веке или в начале 20. Ежегодно, с опережением графика, эта программа расселяет 12 тысяч человек.
В рамках программы также планируется расселение из более новых домов. Такая программа уже работает в Москве под названием реновация. В Подмосковье это КРТ, что по сути является тем же.
«Например, самые первые серии хрущевок мы начинаем вовлекать в оборот, и с 2025 года количество расселений будет составлять 50 тыс. человек в год, с ростом потенциала до 100 тыс.», — уточнил Воробьев.Глава Подмосковья отметил, что на сегодняшний день расселить из аварийного и ветхого жилья в регионе необходимо порядка девятисот тысяч человек.
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Алина Юрчак