Губернатор Подмосковья Воробьёв поздравил учащихся МГИМО-МЕД с Днём студента

Фото: Константин Семенец
Одна из только зарождающихся традиций молодого вуза МГИМО-МЕД — отмечать Татьянин день, День студента на свежем воздухе. В этом году будущие медики собрались в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной, куда их приехал поздравить губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Вуз начал вести обучение с 2022 года. Идея его создания принадлежит Марку Курцеру — замечательному и внимательному врачу и человеку, который всю жизнь посвятил тому, чтобы лечить, спасать взрослых и детей, напомнил глава региона.
Фото: Константин Семенец
Губернатор также тепло поблагодарил ведущие вузы страны, партнёрством с которыми и университет, и регион очень дорожат. Среди них МГУ, и Бауманка, и Физтех, и МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они охотно сотрудничают с флагманскими школаами Подмосковья, отметил Андрей Воробьёв.
Доктор медицинских наук, академик РАН, основатель и генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер является ректором МГИМО-МЕД. В состав руководства вуза входят также опытные врачи-практики и организаторы медицинского образования.
В обучении используется самая современная программа. Большое внимание уделяется языковой подготовке. Это делается для того, чтобы начинающие врачи могли изучать различные дисциплины с использованием передовых зарубежных источников, обращаться к опыту ведущих иностранных экспертов.
В ответной речи Марк Курцер поблагодарил губернатора за помощь, оказанную при открытии университета, за то, что этот проект смог быть реализован на базе МГИМО. Он также выразил благодарность ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку, радушие и внимание.
Фото: Константин Семенец
Сейчас в университете образование получают 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по программам «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия», «Терапия». С этого года добавится новое направление — «Анестезиология и реаниматология».
Среди друзей вуза — популярный актёр театра и кино Александр Петров. Он также приехал поздравить ребят, рассказал о своём студенческом прошлом, поделился некоторыми советами и даже приметами.
Фото: Константин Семенец
Александр Петров пожелал ребятам ценить студенческое время и прежде всего учиться.
Поздравил ребят и участник специальной военной операции Иван. Он поблагодарил студентов за то, что они выбрали правильную и нужную профессию.
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«Я рад, что сегодня он здесь, в кругу студентов, которые собрались в самом спортивном парке нашего Подмосковья. Ребята, желаю, чтобы все самые смелые мечты вы реализовали, чтобы ваше студенческое братство запомнилось на долгие годы. Сегодня в вашем лице я хочу поздравить всех студентов. Очень важно, чтобы в жизни были наставники, как например в вашем случае опытные врачи», — сказал Андрей Воробьёв, обращаясь к студентам.
Фото: Константин Семенец
Губернатор также тепло поблагодарил ведущие вузы страны, партнёрством с которыми и университет, и регион очень дорожат. Среди них МГУ, и Бауманка, и Физтех, и МГИМО, и Высшая школа экономики. Все они охотно сотрудничают с флагманскими школаами Подмосковья, отметил Андрей Воробьёв.
Доктор медицинских наук, академик РАН, основатель и генеральный директор Группы компаний «Мать и дитя» Марк Курцер является ректором МГИМО-МЕД. В состав руководства вуза входят также опытные врачи-практики и организаторы медицинского образования.
В обучении используется самая современная программа. Большое внимание уделяется языковой подготовке. Это делается для того, чтобы начинающие врачи могли изучать различные дисциплины с использованием передовых зарубежных источников, обращаться к опыту ведущих иностранных экспертов.
В ответной речи Марк Курцер поблагодарил губернатора за помощь, оказанную при открытии университета, за то, что этот проект смог быть реализован на базе МГИМО. Он также выразил благодарность ректору МГИМО Анатолию Торкунову за поддержку, радушие и внимание.
Фото: Константин Семенец
Сейчас в университете образование получают 90 студентов по специальности «Лечебное дело» и 51 ординатор по программам «Акушерство и гинекология», «Онкология», «Хирургия», «Терапия». С этого года добавится новое направление — «Анестезиология и реаниматология».
Среди друзей вуза — популярный актёр театра и кино Александр Петров. Он также приехал поздравить ребят, рассказал о своём студенческом прошлом, поделился некоторыми советами и даже приметами.
«Помню, как только поступил в театральный институт, один из выпускников подошёл и сказал: "Вон видишь висят портреты великих? У тебя все будет хорошо, если каждое утро будешь приходить и с каждым из них по очереди здороваться". Я поверил, ежедневно подходил к портретам и говорил: "Здравствуйте, как у вас дела?". И, действительно, все сложилось хорошо — не обманул получается выпускник», — рассказал артист.
Фото: Константин Семенец
Александр Петров пожелал ребятам ценить студенческое время и прежде всего учиться.
«Я понимал, что это для меня самое важное и даже, когда не хочется идти на пару - надо. А кайфовать будешь потом, когда закончишь вуз. Мне кажется, вот такая схема должна быть в головах студентов», — поделился актёр собственным опытом.
Поздравил ребят и участник специальной военной операции Иван. Он поблагодарил студентов за то, что они выбрали правильную и нужную профессию.
«Врачи спасают жизни на фронте, также в мирное время проводят реабилитацию. Я получил ранение и знаю не понаслышке, как важна медицинская помощь. В Подмосковье специалисты очень высококвалифицированные. Желаю студентам никогда не останавливаться на достигнутом и всегда повышать свой уровень и профессионализм», — сказал герой будущим медикам.
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Александр Бойцов