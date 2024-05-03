Подмосковные ветераны собрались на мероприятие «Наследники Победы в строю!»

Перед тем, как запланировать заграничную поездку, гражданам рекомендуется убедиться в отсутствии возбуждённых в отношении них исполнительных производств, по которым могут быть наложены ограничения. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления ФССП России по Московской области.