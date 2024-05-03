Подмосковные ветераны собрались на мероприятие «Наследники Победы в строю!»

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В Красногорске в преддверии 9 Мая провели торжественное мероприятие «Наследники Победы в строю!», сообщили в пресс-службе Совета ветеранов администрации губернатора Московской области и аппарата Мособлдумы. Генерал-майор Виталий Куприянович Павличенко поделился воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
«Наша страна выдержала. Не было и не будет такой силы, которая могла бы покорить наш народ. Он стоял насмерть, защищал родную землю и совершил, казалось бы, невозможное, разорвав кровавое кольцо Второй мировой войны, прогнав врага туда, откуда он пришёл», – сказал Павличенко.К поздравлениям Павличенко присоединилась первый зампред Мособлдумы Лариса Лазутина.
«Этот праздник объединяет поколения и, конечно, придаёт нам силы, даёт надежду. Ветеранам – долгих лет жизни, бодрости духа и мира», – сказала Лазутина.Как отмечается, основной деятельностью Совета ветеранов является забота о ветеранах и воспитание молодёжи в духе патриотизма. Организация проводит встречи с Героями Советского Союза и России, уроки Мужества.
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Лора Луганская