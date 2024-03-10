Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о жизни и развитии региона

Фото: сайт Кремля
По итогам 2023 года рост промышленного производства составил почти 14%, что в четыре раза выше, чем в целом по стране. О том, как живёт и развивается Подмосковье рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Масштабная модернизация объектов подмосковного жилищно-коммунального хозяйства началась ещё в прошлом году. Обновление коммунальной инфраструктуры является одним из пунктов поручения президента РФ Владимира Путина. Как показали январские морозы, не все котельные Подмосковья справились с повышенной нагрузкой.
В котельной «Пионерская», которая снабжает теплом и горячей водой десятую часть подмосковного Королёва, установлены специальные резервуары, которые содержат 800 тонн кипятка. Это запас, который необходим для того, чтобы в дни самого активного потребления горячей воды хватило на всех и не случалось перебоев. Местные коммунальщики сделали любопытное наблюдение: таких дней в году всего два. Это 31 августа и Чистый четверг.
Фото: istockphoto/oksana fedina
Все котельные Московской области, которых в регионе более трёх тысяч, включая 300 частных, с этого года переведены на систему дистанционного контроля. Не последнюю роль сыграла в этом ситуация в начале января, когда коммунальщики узнавали об авариях непосредственно от жителей. Теперь диспетчер сможет получить информацию о каких-либо неполадках раньше, чем абоненты почувствуют, например, что батареи стали остывать.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» подчеркнул, что в ряде городских округов есть котельные, которые нуждаются в срочном ремонте или модернизации. В качестве примеров он перечислил Солнечногорск, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Воскресенск и Серпухов. Подмосковные власти продолжают аудит и мониторинг всей региональной системы теплоснабжения, продолжил глава региона, добавив, что на эту весну и лето составлена масштабная программа работ.
Губернатор коснулся также программы социальной газификации. В Московской области газом обеспечены около трёх тысяч населённых пунктов. Глава региона заверил, что областные власти и далее будут уделять пристальное внимание газификации домохозяйств. Он отметил, что уровень газификации в Подмосковье достаточно высок — порядка 98%. Однако, подчеркнул Воробьёв, два процента в Московской области — это около 250 тысяч человек, и об этом всегда следует помнить.
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В котельной «Пионерская», которая снабжает теплом и горячей водой десятую часть подмосковного Королёва, установлены специальные резервуары, которые содержат 800 тонн кипятка. Это запас, который необходим для того, чтобы в дни самого активного потребления горячей воды хватило на всех и не случалось перебоев. Местные коммунальщики сделали любопытное наблюдение: таких дней в году всего два. Это 31 августа и Чистый четверг.
Все котельные Московской области, которых в регионе более трёх тысяч, включая 300 частных, с этого года переведены на систему дистанционного контроля. Не последнюю роль сыграла в этом ситуация в начале января, когда коммунальщики узнавали об авариях непосредственно от жителей. Теперь диспетчер сможет получить информацию о каких-либо неполадках раньше, чем абоненты почувствуют, например, что батареи стали остывать.
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» подчеркнул, что в ряде городских округов есть котельные, которые нуждаются в срочном ремонте или модернизации. В качестве примеров он перечислил Солнечногорск, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Воскресенск и Серпухов. Подмосковные власти продолжают аудит и мониторинг всей региональной системы теплоснабжения, продолжил глава региона, добавив, что на эту весну и лето составлена масштабная программа работ.
«Прекрасно, что у нас есть производимые здесь же в Подмосковье материалы и мы ни в малейшей степени не зависим от импортных поставок», — подчеркнул Воробьёв.
Губернатор коснулся также программы социальной газификации. В Московской области газом обеспечены около трёх тысяч населённых пунктов. Глава региона заверил, что областные власти и далее будут уделять пристальное внимание газификации домохозяйств. Он отметил, что уровень газификации в Подмосковье достаточно высок — порядка 98%. Однако, подчеркнул Воробьёв, два процента в Московской области — это около 250 тысяч человек, и об этом всегда следует помнить.
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Александр Бойцов