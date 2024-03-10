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Губернатор Подмосковья Воробьёв рассказал о жизни и развитии региона

10 марта 2024, 21:33
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

По итогам 2023 года рост промышленного производства составил почти 14%, что в четыре раза выше, чем в целом по стране. О том, как живёт и развивается Подмосковье рассказал глава региона Андрей Воробьёв.
Масштабная модернизация объектов подмосковного жилищно-коммунального хозяйства началась ещё в прошлом году. Обновление коммунальной инфраструктуры является одним из пунктов поручения президента РФ Владимира Путина. Как показали январские морозы, не все котельные Подмосковья справились с повышенной нагрузкой.

В котельной «Пионерская», которая снабжает теплом и горячей водой десятую часть подмосковного Королёва, установлены специальные резервуары, которые содержат 800 тонн кипятка. Это запас, который необходим для того, чтобы в дни самого активного потребления горячей воды хватило на всех и не случалось перебоев. Местные коммунальщики сделали любопытное наблюдение: таких дней в году всего два. Это 31 августа и Чистый четверг.


Фото: istockphoto/oksana fedina

Все котельные Московской области, которых в регионе более трёх тысяч, включая 300 частных, с этого года переведены на систему дистанционного контроля. Не последнюю роль сыграла в этом ситуация в начале января, когда коммунальщики узнавали об авариях непосредственно от жителей. Теперь диспетчер сможет получить информацию о каких-либо неполадках раньше, чем абоненты почувствуют, например, что батареи стали остывать.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1» подчеркнул, что в ряде городских округов есть котельные, которые нуждаются в срочном ремонте или модернизации. В качестве примеров он перечислил Солнечногорск, Химки, Сергиев Посад, Пушкино, Воскресенск и Серпухов. Подмосковные власти продолжают аудит и мониторинг всей региональной системы теплоснабжения, продолжил глава региона, добавив, что на эту весну и лето составлена масштабная программа работ.

«Прекрасно, что у нас есть производимые здесь же в Подмосковье материалы и мы ни в малейшей степени не зависим от импортных поставок», — подчеркнул Воробьёв.

Губернатор коснулся также программы социальной газификации. В Московской области газом обеспечены около трёх тысяч населённых пунктов. Глава региона заверил, что областные власти и далее будут уделять пристальное внимание газификации домохозяйств. Он отметил, что уровень газификации в Подмосковье достаточно высок — порядка 98%. Однако, подчеркнул Воробьёв, два процента в Московской области — это около 250 тысяч человек, и об этом всегда следует помнить.

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Умерла диктор Центрального телевидения СССР Светлана Моргунова
10 марта 2024, 21:00

Фото: РИА Новости/Антон Денисов

В Москве в возрасте 84 лет скончалась диктор Центрального телевидения СССР и телеведущая Светлана Моргунова. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Знаменитой ведущей информационных и развлекательных программ стало плохо около 14:0010 марта, передаёт РИА Новости. В этот момент она находилась в своей квартире на Малой Дубровке. Светлана Моргунова потеряла сознание, после чего к ней вызвали скорую помощь. Врачи сделали всё возможное для спасения её жизни, но, к сожалению, их старания оказались тщетными. Знаменитая теле- и радиоведущая скончалась.

Светлана Моргунова родилась 6 марта 1940 года в Москве. Она училась в театральной студии при театре имени Моссовета. Диктором Центрального телевидения Моргунова стала в 1961 году. На главном телеканале страны она, в частности, вела выпуски музыкальных программ «Голубой огонек» и «Утренняя почта».

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Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в подмосковном кафе
Глава СК РФ Бастрыкин поручил представить доклад о стрельбе в кафе в Люберцах
10 марта 2024, 19:28

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под контроль расследование случившегося в одном из кафе в Люберцах, сообщает официальный Telegram-канал ведомства.
По официальной информации, в заведении общественного питания произошел конфликт между двумя группами людей, в результате чего началась стрельба. Несколько пострадавших обратились за медицинской помощью в больницу.

Региональное следственное управление СК РФ подало ходатайство о передаче дела по статье «Хулиганство» в производство. Глава ведомства поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области представить доклад о ситуации.

Контроль над исполнением поручения Александра Бастрыкина возложен на центральный аппарат СК РФ. Сотрудники правоохранительных органов получили информацию о стрельбе возле кафе на Комсомольском проспекте в Люберцах.

По данным Главного управления МВД РФ по Московской области, пострадали пять человек, а нападавшие покинули место происшествия до прибытия полиции, на них ведется поиск.

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Названа реальная причина введения плана «Ковер» в аэропорту Пулково
Baza: причиной введения плана «Ковер» в Пулково стала попытка атаки БПЛА
10 марта 2024, 19:14

Фото: istockphoto/rancho_runner

План «Ковер» в аэропорту Пулково был введен из-за попытки атаки дронами ВСУодного из предприятий Санкт-Петербурга. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Прежде в Росавиации рассказали, что ограничения полетов в аэропорту вызваны мерами безопасности. В настоящее время воздушная гавань работает в штатном режиме.

Информацию о попытке атаки со стороны ВСУ также подтвердил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Он сообщил, что дрон противника был сбит российской системой ПВО. В результате инцидента никто не пострадал.

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Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
10 марта 2024, 18:56

Фото: пресс-служба губернатора Московской области

В этом году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. В честь праздника в Подмосковье пройдут более 500 развлекательных мероприятий, об этом сообщили в пресс-службе губернатора Московской области.
Гостей и жителей Подмосковья будут ждать уникальные мастер-классы от народных умельцев, выступления фольклорных коллективов, ярмарки, спортивные состязания и многое другое.

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» планируется сжечь самое высокое чучело. В Щёлковском парке культуры пройдет развлекательная программа, в которую войдут соревнования по перетягиванию каната, метанию валенка и бегу в мешках и мастер-классы по народному ремеслу.
Фото: пресс-служба губернатора Московской области

Также праздничные программы подготовили в парках, музеях, библиотеках в Коломне, Егорьевске, Истре, Клину, Королёве, Луховицах, Серпухове и других муниципалитетах региона.

Подробнее ознакомиться о программе и местах проведения мероприятий можно на портале welcome.mosreg.ru, а также на сайтах и в соцсетях учреждений и администраций городских округов.

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Полиция в Ростове разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище
В Ростове полиция разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище
10 марта 2024, 18:29

Фото: iStock/Fedorovekb

В Ростове-на-Дону полицейские осуществляют проверку и ищут лиц, которые разместили запрещенную символику на городском объекте, передает РИА Новости.
По информации агентства, на Аллее героев на Северном кладбище развернули флаг ЛГБТ*.

«Сотрудники Отдела полиции № 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводят проверку и выясняют личности лиц, разместивших запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.
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Путин пошутил о смене прически
Президент России Путин на ВФМ пошутил, что хотел бы сделать прическу с дредами
10 марта 2024, 18:09

Фото: сайт Кремля

В ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, президент России Владимир Путин в юмористической манере выразил желание заменить свою обычную прическу на дреды.
На видеозаписях, опубликованных телеканалом «Россия 1», участники форума запечатлели несколько фотографий с российским лидером. Во время одной из таких съемок президент РФ проявил интерес к экстравагантной причёске одного из гостей из Нигерии.

«Мне тоже стоит попробовать такую прическу», — пошутил Путин.
Всемирный фестиваль молодежи проходил с 1 по 7 марта на территории «Сириуса» по указанию президента России Владимира Путина. Росмолодежь выступила организатором фестиваля.

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Адмирал Моисеев назначен врио главнокомандующего ВМФ России
10 марта 2024, 17:52

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Командующий Северным флотом, Герой России адмирал Александр Моисеев назначен временно исполняющим обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом РФ. Ожидается, что в ближайшее время он может избавиться от приставки «врио» в своей должности.
О кадровых изменениях в руководстве ВМФ сообщило издание «Фонтанка.ру». Сообщение о назначении Моисеева врио главнокомандующего уже доведено до личного состава главного комиссариата. На официальном сайте министерства обороны главнокомандующим флота пока значится адмирал Николай Евменов. Но в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернётся.

Адмиралы Евменов и Моисеев — ровесники и оба подводники. Александр Моисеев родился в Калининграде, а большая часть его службы связана с Северным флотом. В 2011 году указом президента Медведева он получил Золотую Звезду Героя России за серию успешных ракетных пусков с подводной лодки стратегического назначения.

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#флот
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В аэропорту Санкт-Петербурга введен план «Ковер» из-за возможной атаки БПЛА
10 марта 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Sitikka

Работа аэропорта Пулково ограничена для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Об этом сообщили в Росавиации.
В настоящее время воздушная гавань работает с ограничениями, введен план «Ковер».

Прежде подобные меры руководство аэропорта принимало из-за возможной атаки БПЛА. Ограничения ​введены с 17:00 по ​мск.

Прежде сообщалось, что ограничения полетов были введены в московских аэропортах. Режим «Ковер» вводится для того, чтобы обеспечить безопасность воздушным судам. При его объявлении производится незамедлительная посадка самолетов, а также вывод из опасной зоны всех гражданских самолетов.

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Полиция высадила пьяного экс-премьера Эстонии из самолёта в Хельсинках
10 марта 2024, 17:13

Фото: istock / ViktorCap

Сотрудники финской полиции высадили из самолета в аэропорту Хельсинки экс-премьера Эстонии Таави Рыйваса, который был сильно пьян, сообщает Delfi.
По информации портала, Рыйвас входил в состав делегации, сопровождающей представителя МИД республики во время поездки в Японию.

Ряд других СМИ сообщают, что у бывшего премьера Эстонии возник конфликт со стюардессами, поэтому его решили высадить из самолета. Очевидцы сообщили, что еще до посадки на борт Рыйвас был сильно пьян, и вероятно, мог спровоцировать бортпроводников.

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#алкоголь
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