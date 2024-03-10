Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ

Московская область внесла серьезные изменения в большую программу модернизации ЖКХ после ряда аварий, которые произошли минувшей зимой на котельных и тепломагистралях. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в эфире телеканала «Россия 1».