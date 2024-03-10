Губернатор Воробьёв рассказал о запуске новых котельных и модернизации ЖКХ

Фото:РИА Новости/Кристина Кормилицына
Московская область внесла серьезные изменения в большую программу модернизации ЖКХ после ряда аварий, которые произошли минувшей зимой на котельных и тепломагистралях. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал в эфире телеканала «Россия 1».
В прошлом году по всему Подмосковью построили и отремонтировали почти 50 котельных. На этой неделе открылась очередная в Клину. Она уже работает и нагревает тонны воды. Тепло поступает как минимум в 100 многоквартирных домов и 30 социальных объектов, говорится в репортаже.
Работа котельной налажена так, что чем ниже опускается температура на улице, тем выше температура нагрева и наоборот. Котельная в Клину уже вторая этом году. Планируется открытие еще трех таких же и 10 небольших.
Программа модернизации подмосковного ЖКХ началась еще в прошлом году. В Серпухе построили 11 новых котельных. Также модернизируются линии электроснабжения и трансформаторы. Подмосковье бьет рекорды по энергопотреблению.
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Работа котельной налажена так, что чем ниже опускается температура на улице, тем выше температура нагрева и наоборот. Котельная в Клину уже вторая этом году. Планируется открытие еще трех таких же и 10 небольших.
«Газпром вместе с нами взял на себя большую программу модернизации шести самых сложных территорий: Клин, Солнечногорск, Воскресенск, Серпухов, Сергиево-Посад, Пушкино – это все котельные, которые нужно срочно приводить в порядок. Не только котлы, но и сети», — сообщил Воробьёв.
Программа модернизации подмосковного ЖКХ началась еще в прошлом году. В Серпухе построили 11 новых котельных. Также модернизируются линии электроснабжения и трансформаторы. Подмосковье бьет рекорды по энергопотреблению.
«Деньги у нас заложены, это порядка 20 млрд рублей дополнительно Московская область выделит на этот год», — рассказал губернатор.Особенное внимание будет уделяться частным котельным. Как раз в такой минувшей зимой произошла авария. Все инциденты разобраны до мельчайших деталей, и теперь будет внесены новые изменения и в законы, и в программу модернизации.
«Мы продолжаем аудит всего теплоснабжения в Московской области и на эту весну и лето у нас масштабная программа», — сообщил Воробьёв.В ближайшее время новые или обновленные котельные начнут свою работу в Клину, Воскресенске и Солнечногорске.
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Анастасия Хохлова