Губернатор Воробьёв поздравил бойцов с 82-летием Кантемировской дивизии

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв навестил бойцов 4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии в преддверии памятной даты. 26 июня 1942 года был образован 17-й танковый корпус, преемницей которого стаГубернатор Воробьёв поздравил бойцов с 82-летием Кантемировской дивизии ла дивизия.
Глава региона поговорил с военнослужащими и посетил на территории воинской части музей боевой славы с Залом памяти Героев СВО.
Кантемировцы с первых дней участвуют в спецоперации. Каждый десятый из них представлен к государственным наградам. На территории воинской части открыт «Монумент памяти погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Командир дивизии – участник спецоперации и других военных конфликтов Дмитрий Боглай. Скоро он возвращается на передовую.
Губернатору рассказали, что бойцы, которые дислоцируются не в зоне СВО, а в Наро-Фоминске, делают не менее важную работу. Например, они изготавливают беспилотники разного назначения – со сбросом боекомплекта, дроны-камикадзе, разведчики. Одного из бойцов, гвардии старшего сержанта Ивана, мобилизованного в Лобне, Минобороны признало лучшим инструктором БПЛА.
Героическая история – у гвардии лейтенанта Константина. Взвод, которым он командовал, смог скрытно подобраться к позициям противника и атаковать, подавив огневые точки. Константин был тяжело ранен. Противники, считая, что он убит, отошли. Однако Константин продолжил командовать боем.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На базе воинского соединения расположен клуб, руководитель которого Ольга Коростелёва показала губернатору экспонаты музея части, отдельно остановившись на созданном Зале памяти героев СВО.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область ведёт большую работу по приведению в надлежащее состояние инфраструктуры микрорайона Кантемировский, где живут военнослужащие и их семьи. Минувшей осенью там запустили котельную, реконструировали теплосети. Сейчас по президентской программе модернизируют школу №9. А ранее в микрорайоне обновили два детсада и провели капремонт ДК «Созвездие». Кроме того, был благоустроен парк «Кантемировский».
Московская область оказывает помощь и с оснащением, отправляя военным квадрокоптеры, тепловизоры, обмундирование, экипировку, медикаменты, дизель-генераторы и прочее.
Читайте также:
Воробьёв навестил детей участников СВО в подмосковном лагере «Литвиново»
Губернатор Подмосковья Воробьёв вручил награды врачам ГК «Мать и дитя»
Воробьёв поставил задачу завершить благоустройство парка Мира в Коломне в августе
«Знаю, что в дивизии всегда очень высоко ценят братство, личные и боевые качества каждого военнослужащего. Хочу сказать спасибо командиру, офицерам и всем военнослужащим: мы понимаем, что славная Кантемировская дивизия с первого дня находится на острие СВО. В ближайшие дни вы будете отмечать день рождения дивизии – ей исполнится 82 года. Хочу пожелать вам здоровья, успехов и всегда чувствовать плечо товарища», – сказал Воробьёв.
Кантемировцы с первых дней участвуют в спецоперации. Каждый десятый из них представлен к государственным наградам. На территории воинской части открыт «Монумент памяти погибшим в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО».
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Командир дивизии – участник спецоперации и других военных конфликтов Дмитрий Боглай. Скоро он возвращается на передовую.
Губернатору рассказали, что бойцы, которые дислоцируются не в зоне СВО, а в Наро-Фоминске, делают не менее важную работу. Например, они изготавливают беспилотники разного назначения – со сбросом боекомплекта, дроны-камикадзе, разведчики. Одного из бойцов, гвардии старшего сержанта Ивана, мобилизованного в Лобне, Минобороны признало лучшим инструктором БПЛА.
«Мы стараемся обеспечивать наших ребят всем необходимым. Например, сделали приспособление для FPV-коптера, которое помогает переключаться с тепловизора на дневную камеру. Это очень важно для того, чтобы ориентироваться на местности, просматривать с высоты заросли, деревья. Мы знаем, что враг старается скрывать в них технику. Мы сами собрали все детали, а корпус изготовили на 3D-принтере», – рассказал Иван.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Героическая история – у гвардии лейтенанта Константина. Взвод, которым он командовал, смог скрытно подобраться к позициям противника и атаковать, подавив огневые точки. Константин был тяжело ранен. Противники, считая, что он убит, отошли. Однако Константин продолжил командовать боем.
«Это произошло в запоминающуюся дату – 11.11.22. Противник начал наступление превосходящими силами. Мы долго удерживали позиции, после чего решили немного отойти в тыл. После восполнения сил мы провели штурм позиций, вернув их назад. Они, кстати, до сих пор находятся под нашим контролем. За выполнение боевой задачи меня наградили Орденом Мужества», – рассказал боец.После ранения он проходил длительный курс реабилитации, лечился в госпиталях Бурденко, Вишневского, в Наро-Фоминске. Сейчас он восстановился и служит дальше.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
На базе воинского соединения расположен клуб, руководитель которого Ольга Коростелёва показала губернатору экспонаты музея части, отдельно остановившись на созданном Зале памяти героев СВО.
«Он единственный в своем роде. Экспозиция формируется из того, что ребята сами привозят из зоны спецоперации. Они приводят сюда свои семьи и рассказывают об экспонатах. С каждой вещью связана целая история, это касается и выставленных здесь медалей», – отметила Коростелёва.Она передала губернатору слова благодарности от жителей военного городка. В ноябре прошлого года, в преддверии Дня матери, во время рабочей поездки губернатора они попросили обновить кровлю в четырёх домах. Воробьёв дал соответствующие поручения. Сейчас идёт ремонт.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«Хочу поблагодарить вас, Ольга Николаевна, за то, что объединяете всех женщин и не только их. Вы объединяете всех нас, подсказываете, что необходимо сделать, что нужно ребятам на передовой», – сказал Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Московская область ведёт большую работу по приведению в надлежащее состояние инфраструктуры микрорайона Кантемировский, где живут военнослужащие и их семьи. Минувшей осенью там запустили котельную, реконструировали теплосети. Сейчас по президентской программе модернизируют школу №9. А ранее в микрорайоне обновили два детсада и провели капремонт ДК «Созвездие». Кроме того, был благоустроен парк «Кантемировский».
Московская область оказывает помощь и с оснащением, отправляя военным квадрокоптеры, тепловизоры, обмундирование, экипировку, медикаменты, дизель-генераторы и прочее.
Читайте также:
Воробьёв навестил детей участников СВО в подмосковном лагере «Литвиново»
Губернатор Подмосковья Воробьёв вручил награды врачам ГК «Мать и дитя»
Воробьёв поставил задачу завершить благоустройство парка Мира в Коломне в августе
Лора Луганская