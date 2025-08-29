Достижения.рф

Губернатор Самарской области Федорищев ответил на слухи о своем алкоголизме

Вячеслав Федорищев (Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков)

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев прокомментировал слухи о своих проблемах с алкоголем. По словам градоначальника, что относится к таким разговорам спокойно.



В своем интервью для Sovainfo.ru глава региона признался, он обсуждал этот вопрос с женой, чтобы понять, как реагировать на подобное. По мнению супруги, причиной этого является постоянный негатив к госслужащим, так что это можно пережить.

Сам же Федорищев пропускает эти слухи через юмор и не уважает распространителей этой фейковой информации. Губернатор связал нападки в свою сторону с «контрдавлением некоторых недружественных структур».

Иван Мусатов

