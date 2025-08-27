В Ленобласти пьяный мужчина поджёг дверь соседей и устроил пожар

27 августа 2025, 22:39

В Выборгском районе Ленобласти мужчина пытался сжечь дверь соседей в многоэтажке

Фото: Istock / YuriSH

В Выборгском районе Ленинградской области 44-летний местный житель устроил пожар в подъезде и попытался поджечь дверь соседей, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.