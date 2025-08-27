В Ленобласти пьяный мужчина поджёг дверь соседей и устроил пожар
В Выборгском районе Ленинградской области 44-летний местный житель устроил пожар в подъезде и попытался поджечь дверь соседей, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошёл в многоэтажке на набережной Лебедева в Приморске. Полицейские установили, что к поджогу причастен именно задержанный мужчина, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.
Как уточняет 78.ru, ранее подозреваемый травил соседей газом, из-за чего к нему приезжали сотрудники МЧС для перекрытия.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
