В Ленобласти пьяный мужчина поджёг дверь соседей и устроил пожар

В Выборгском районе Ленобласти мужчина пытался сжечь дверь соседей в многоэтажке
Фото: Istock / YuriSH

В Выборгском районе Ленинградской области 44-летний местный житель устроил пожар в подъезде и попытался поджечь дверь соседей, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.



Инцидент произошёл в многоэтажке на набережной Лебедева в Приморске. Полицейские установили, что к поджогу причастен именно задержанный мужчина, который на момент задержания находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как уточняет 78.ru, ранее подозреваемый травил соседей газом, из-за чего к нему приезжали сотрудники МЧС для перекрытия.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества, ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Софья Метелева

