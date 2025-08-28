Выживший после отравления поганками мужчина назвал себя «наполовину мёртвым»
Единственный выживший после трагического отравления во время семейного обеда в Австралии рассказал в суде о своем состоянии и потерях. Об этом сообщает The Mirror US.
В июле 50-летняя Эрин Паттерсон была признана виновной в смертельном отравлении своих родственников – свекрови Гейл Паттерсон, свекра Дона Паттерсона и сестры свекра Хизер Уилкинсон. В апреле 2023 года женщина угостила родственников говядиной по-веллингтонски, в которой были скрыты смертельно опасные бледные поганки. Среди гостей был также муж Хизер – пастор Иэн Уилкинсон, который чудом выжил.
25 августа на слушании по делу Паттерсон Иэн Уилкинсон впервые публично высказался о своем состоянии. Он эмоционально признался: «Моя жизнь опустошена без них – что за безумие заставляет человека считать расправу решением проблем?» Несмотря на перенесённую трансплантацию печени и долгие месяцы реабилитации, пастор заявил, что простил Эрин за причинённый ему вред, однако отметил, что не имеет права прощать её за преступления против других жертв.
После вынесения приговора у Эрин Паттерсон будет 28 дней на подачу апелляции, однако пока она не объявляла о таком намерении. На протяжении всего судебного процесса женщина настаивала на своей невиновности, утверждая, что смерть родственников – ужасная случайность.
Отдельно стоит отметить показания бывшего мужа Гейл, Саймона Паттерсона. Он признался, что жена неоднократно пыталась отравить его – после блюд, которые она готовила, таких как спагетти болоньезе, куриное карри и сэндвичи, он испытывал тяжелые симптомы, в том числе временный паралич и необходимость хирургического вмешательства на кишечнике. Саймон вел подробную таблицу своих недомоганий, связанных с угощениями жены, однако врачи так и не смогли точно установить причину его болезней.
