В районе Севастополя сбили воздушную цель

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Губернатор города Михаил Развожаев написал в своем телеграм-канале, что российские военные отражают атаку ВСУ на Севастополь.
По предварительной информации, системы противовоздушной обороны уже сбили воздушную цель над акваторией. Развожаев подчеркнул, что все службы города приведены в состояние боевой готовности.
Напомним, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.
Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли микрорайон Текстильщик в Донецке из РЗСО. Под удар попало место, где находятся магазины и торговые ряды.
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Напомним, в Севастополе объявлена воздушная тревога. Из-за воздушной тревоги перекрыт движение по Крымскому мосту. Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, просят следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности и не паниковать.
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Екатерина Коршунова