Стала известна судьба оставшихся в Севастополе украинских кораблей

Фото: istock / Dikuch
Оставшиеся в Севастополе корабли Военно-морских сил Украины (ВМСУ) не будут переданы в состав Черноморского флота России, а будут утилизированы. Об этом рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Крыма.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году ВМСУ оставили на полуострове около 20 кораблей, среди которых корветы «Тернополь», Луцк», корабль управления «Славутич», БДК «Константин Ольшанский» и прочие. До 2023 года эти судна находились в Севастополе под охраной.
«Решение принято не передавать Украине эти корабли, а резать, но процесс утилизации для отдельных кораблей приостановлен в связи с необходимостью обеспечения безопасности наших кораблей», — заявил собеседник издания.
Читайте также:
Экс-представитель НАТО в Москве призвал устроить геноцид россиян
ЕС потребует последствий для Израиля за отказ создать палестинское государство
Кличко: Украина с президентом Зеленским движется в неправильном направлении
Алина Юрчак