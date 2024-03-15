Губернатор Шапша: В Калужской области обезврежены четыре БПЛА ВСУ

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Светлана Шевченко
Четыре беспилотных летательных аппарата были подавлены сегодня ночью в Дзержинском районе Калужской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.
Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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Артем Путинцев