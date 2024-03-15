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Губернатор Шапша: В Калужской области обезврежены четыре БПЛА ВСУ

15 марта 2024, 06:42
Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Светлана Шевченко

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Светлана Шевченко

Четыре беспилотных летательных аппарата были подавлены сегодня ночью в Дзержинском районе Калужской области силами ПВО, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Например 13 марта системы противовоздушной обороны России сбили над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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Синоптики спрогнозировали до +8°C в Москве в пятницу
15 марта 2024, 07:17

Фото: iStock/ ANGHI

Переменная облачность, без осадков и местами гололедица ожидается в столичном регионе в пятницу, 15 марта, прогнозируют специалисты Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве в течение дня будет варьироваться от 6°C до 8°C. Ночью столбики термометров опустятся до –2°C.

В Московской области днем ожидается от 4°C до 9°C, ночью похолодает до –5°C.

Ветер прогнозируется южный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что это первая неделя в Москве, когда весна уверенно вступит в свои права.

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#атмосферное давление
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Масленица в Подмосковье 2024: как отметить и где сожгут самое высокое в стране чучело
Куда отправиться на Масленицу в Подмосковье 2024: концерты, гуляния
15 марта 2024, 06:00

Фото: iStock/Igor Nikushin

Масленица с древних времен считается праздником, символизирующим приход весны. В эти дни люди собираются вместе, едят блины, посещают гуляния. Какие мероприятия будут проходить в масленичную неделю в Подмосковье, и где будут сжигать соломенное чучело, читайте в материале «Радио 1».

Масленица 2024


В 2024 году Масленица началась 11 марта и будет продолжаться до 17 числа. Праздничной считается вся неделя перед Великим постом.


Где отметить Масленицу в Подмосковье


Народные гуляния будут продолжаться всю неделю. Жители и гости Московской области смогут посетить мастер-классы, фестивали, концерты, музеи, отведать блины и даже принять участие в состязаниях.


Масленица в Усадьбе Достоевских

г.о. Зарайск, 16 марта

Посетители усадьбы смогут погрузиться в традиции XIX века и узнать, как Масленицу справляли предки, какие существовали обычаи. В программе мероприятий: выступление ансамблей, хороводы, мастер-классы по изготовлению народной куклы, глиняной посуды и художественной росписи.


Масленица в Мелихове

г.о. Чехов, с. Мелихово, 16 марта

В Музее-заповеднике А.П. Чехова «Мелихово» пройдут праздничные гуляния, ярмарки, выставки и концерты. Для посетителей музея выступит Московский казачий ансамбль. Также гостям будут представлены антикварные жанровые самовары середины XIX – начала XX веков, атрибуты русского застолья и чаепития.

Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта
Масленица в Подмосковье пройдет с 11 по 17 марта

Масленица на «Музейной фабрике пастилы»

г. Коломна, 8-17 марта

Праздничная программа в честь Масленицы пройдет на Музейной фабрике в Коломне. Гостям раскроют секреты приготовления пастилы – смоквы. Лакомство можно будет продегустировать на церемонии чаепития.
Кроме того, для посетителей выступит всеобщий любимец Петрушка.


Широкая Масленица на ферме «Русский страус»

г.о. Серпухов, 16 -17 марта



Масштабные масленичные гуляния с играми и конкурсами пройдут на ферме «Русский страус». Гости смогут увидеть выступление фольклорного коллектива, ярмарочные ряды со всевозможными сувенирами и продукцией фермеров. Посетителям также дадут попробовать блины, приготовленные на страусином яйце. Кульминацией дня станет сжигание чучела Масленицы.


Масленичные гуляния в усадьбе Мураново

дер. Мураново, 16 - 17 марта

Для гостей подготовили выступления фольклорных коллективов на Барском лугу, исторические реконструкции, анимационные программы, интересную музейную программу, мастер-классы и фотозоны. Также посетители смогут полакомиться блинами.

Чучело Масленицы сожгут в «Горках Ленинских»

г.о. Ленинский, 16 марта

Чучело-гигант в «Горках Ленинских» мастерили три недели. Понадобилось 60 метров досок, 500 метров бруса и 80 метров ткани. Чучело стало самым высоким в стране, его высота равна пятиэтажному дому.

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Россияне назвали зарплату, ради которой отказались бы от отпуска на три года
15 марта 2024, 05:40

Фото: iStock/ Diy13

Больше половины (53%) россиян готовы работать без отпуска в течение трёх лет. Остальные 47% заявили, что нет такой суммы, ради которой стоит отказаться от отпуска на такой период.
Россияне, которые готовы трудиться без отпусков, подсчитали, сделали бы это за зарплату в среднем в 496 тыс. руб. в месяц, передает RT результаты опроса сервиса «Работа.ру».

В Москве и Московской области средняя желаемая зарплата в месяц составила 506 тыс. руб. В Петербурге и Ленинградской области — 482 тыс. руб. В Новосибирске и области — 475 тыс. руб. В Нижнем Новгороде — 350 тыс. руб., а жителям Свердловской области было бы достаточно 311 тыс. руб. в месяц.

В опросе приняли участие более 3,5 тыс. россиян из всех регионов страны.

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#зарплата
#россияне
#регионы
#отпуск
#работа
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Болгария с 1 апреля 2024 года начнет оформлять россиянам шенгенские визы
ТАСС: С 1 апреля Болгария начинает выдачу шенгенских виз для граждан России
15 марта 2024, 05:23

Фото: iStock/Oleksandr_Filon

Болгария с 1 апреля начнёт выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщает ТАСС со ссылкой на посольство этой страны в Москве.
«Подача заявлений и последующая выдача шенгенских виз начнётся после 1 апреля 2024 года. С подачей заявлений для шенгенских виз будут работать консульская служба посольства Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт Петербурге», —отметили в болгарской дипломатической миссии.

При этом российские туристы смогут пользоваться выданными им до 31 марта 2024 года краткосрочными визами типа C (со сроком пребывания в стране до 90 дней), однако в ограниченном формате — с ними они смогут только въехать на территорию Болгарии, а также доехать до Румынии и Кипра. А вот выданные до того же 31 марта долговременные визы типа D (с разрешением на пребывание на территории республики более 90 дней позволят нашим соотечественникам кратковременные поездки в другие страны Шенгенской зоны.

Совет Европейского союза впервые в истории континентального объединения ввёл режим «частичного Шенгена», причем сразу для двух стран — Болгарии и Румынии. С марта 2024 года планируется отменить паспортный контроль между обеими странами. Нововведение будет введено только на воздушном и морском транспорте, наземные пункты пропуска сохранятся.

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#визы
#россия
#болгария
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Reuters: Глава банд Гаити Шеризье угрожает смертью местным политикам
15 марта 2024, 04:56

Фото: iStock/NatanielGinting

Лидер альянса гаитянских банд, экс-офицер полиции Джимми Шеризье по прозвищу «Барбекю» пригрозил смертью всем местным политикам, которые намерены избираться в будущий переходный совет страны. Как сообщает агентство Reuters, после заявлений «Барбекю» мятежники подожгли столичную тюрьму в Порт-о-Пренсе.
«Я буду знать, находятся ли ваши дети на Гаити, находятся ли ваши жены на Гаити <...> если ваши мужья находятся на Гаити. Если ты собираешься управлять страной, вся твоя семья — моя», — заявил Шеризье.

Самолет премьер-министра Гаити Ариэля Анри не смог приземлиться в аэропорту столицы страны Порт-о-Пренса из-за происходивших там перестрелок. Премьер-министр возвращался в республику после визита в Кению, до этого канцелярия президента долго не давала ответа о его прибытии. В итоге политик застал пик восстаний в аэропорту, самолету пришлось совершить посадку в Пуэрто-Рико.

После того, как в начале этой недели Ариэль Анри объявил о своем уходе в отставку, ситуация в столице слегка успокоилась. Однако информация о формировании переходного совета вызвала новые беспорядки, а Шеризье заявил, что отставка Анри была лишь первым шагом в его действиях.

Ранее в Порт-о-Пренсе бандиты совершили нападение на главную тюрьму и выпустили на свободу несколько сотен заключенных. Местное издание Gazette Haiti уточнило, что преступники взяли в плен охранников, при этом отпустили их, как только заключенные были освобождены. Данные о пострадавших и погибших в результате нападения банды не поступали.

По данным информационного портала, среди наиболее известных заключенных, которые были освобождены после нападения преступников, есть члены влиятельных группировок.

Правительство Гаити в 2023 году достигло соглашения с общественными и политическими организациями о создании Высшего переходного совета, который предназначен для содействия национальному диалогу и участия в реализации реформ, а также подготовке новой конституции.


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Площадь посевов коки в Колумбии в 2023 году побила рекорд
В Колумбии площадь посевов коки выросла за 2023 год до 246 тыс га
15 марта 2024, 04:55

Фото: iStock/ Fabian MEjia

В апреле 2023 года площадь посевов куста коки в Колумбии достигла исторического максимума. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные данные по площадям, засеянным кокой (SIIMA), предоставленным Национальной полицией.
Так, в апреле прошлого года был зафиксирован рекордный уровень площади посевов в 259 212 га. После этого наблюдалось постепенное уменьшение. К концу декабря площадь снизилась до 246 693 га, написал министр обороны страны Иван Веласкес Гомес в своем Twitter-блоге. В целом за год произошел рост на 7%, а за последние 4 года площадь посевов коки увеличилась в 2,5 раза.

Более 90% мировых плантаций коки расположены в так называемом «Андском наркотреугольнике», который включает в себя Колумбию, Перу и Боливию. В незначительном количестве коку выращивают в Панаме, Эквадоре, юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии. Ежегодно сотни тонн кокаина поставляют из Южной Америки в США, а также в европейские порты.

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#страны
#рост
#министр
#снижение
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Роскачество начало первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России
Протасов: Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка БАДов в России
15 марта 2024, 04:32

Фото: iStock/ Yana Tatevosian

Роскачество проводит первый масштабный мониторинг рынка биологически активных добавок (БАДов) в России с целью выявления нарушений законодательства и борьбы с продукцией, фактически не являющейся БАД, рассказал РИА Новости руководитель ведомства Максим Протасов.
По его словам, причиной стал ряд обращений граждан и от Росаккредитации о проблемах с данной продукцией.

С 2021 года зафиксирован стремительный рост российского рынка БАДов — если в 2020 году объем рынка в денежном выражении составил 52,5 млрд руб., то в 2022 году — 100 млрд руб., привел статистику Протасов.

Он рассказал, на российском рынке уже фиксировались случаи, когда в БАДах применялись вещества, запрещенные техническим регламентом Таможенного союза. Глава Роскачества также отметил, что БАДы не являются лекарством, но фактически продаются именно в этом, что недопустимо.

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#роскачество
#рост
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#новости
#лекарства
#витамины
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Киркоров рассказал, что сделал две новые татуировки во время поездки в Китай
15 марта 2024, 04:19

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

«Король» российской эстрады, народный артист России певец Филипп Киркоров во время съёмок в Китае нового телешоу под названием «Сокровище императора» сделал себе на руках две новых татуировки. Об этом он сам сообщил в эфире телеканала ТНТ, как передаёт портал URA.Ru.
«В Китае у меня произошла переоценка ценностей. Мы вступили в Год Дракона, поэтому я решил оставить на своем теле память о Китае в виде дракона и надписи King», — заявил артист, добавив, что Поднебесная заставила его посмотреть на свою жизнь абсолютно по-новому.

Ранее сообщалось, что Киркоров посетил больницу в Горловке в ДНР и выступил перед раненными бойцами СВО. Главврач горбольницы №2 Нелли Акуненко рассказала, что певца очень тронули российские раненные военные. Кроме того, Киркоров пожертвовал пять миллионов рублей белгородскому фонду «Синяя птица». Организация планировала потратить перечисленные средства на оборудование актового зала, покупку новой мебели, на пособия и материалы, необходимые для занятий.

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#китай
#звёзды
#артист
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Сенатор Круз: США столкнулись с самой большой угрозой терактов с 2001 года
15 марта 2024, 04:11

США: iStock/ AlxeyPnferov

Миграционный кризис в Соединенных Штатах привел страну к самой сильной террористической угрозе со времен терактов 11 сентября 2001 года, заявил сенатор от Техаса Тед Круз в интервью Fox News.
«Террористическая угроза для нашей страны огромна. Она больше, чем когда-либо после 11 сентября», — сказал политик.

По его мнению, администрация главы государства Джо Байдена ничего не предпринимает для защиты граждан от этой угрозы. Белый дом только ухудшает положение дел, завозя на территорию страны все новых мигрантов из Латинской Америки, убежден Круз.

Он назвал текущую ситуацию вторжением, которое нужно демократам по политическим причинам для контроля своей партии.

Миграционный кризис на южной границе США обострился с новой силой после того, как Верховный суд страны по запросу администрации постановил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой.

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#страны
#администрация
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