ПВО сбила 68 беспилотников над территорией России за минувшую ночь и утро

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Система противовоздушной обороны сбила 68 украинских беспилотников за минувшую ночь и утро на территории России. Об этом пишет Shot, опираясь на данные Минобороны РФ и губернаторов пострадавших регионов.
Ранее стало известно, что в ночь на среду, 13 марта, более 30 украинских беспилотников пытались атаковать объекты на территории Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев. По его словам, все дроны были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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Элина Позднякова