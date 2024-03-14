Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник

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Средства ПВО около 22.40 уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.
Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.
Накануне, 13 марта, системы противовоздушной обороны России сбила над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.
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