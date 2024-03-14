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Минобороны: Над территорией Белгородской области сбит украинский беспилотник

14 марта 2024, 23:42
Фото: iStock/Ihor_Lukianenko

Фото: iStock/Ihor_Lukianenko

Средства ПВО около 22.40 уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области, сообщили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины регулярно осуществляют артиллерийские обстрелы центральных и приграничных регионов России, а также проводят атаки с использованием беспилотников и осуществляют диверсионные акты.

Так, на территории Белгородской области объявлен желтый уровень террористической опасности, что предполагает активизацию деятельности силовых структур, проведение проверок на вокзалах и в многолюдных местах, повышенную готовность медицинских учреждений и усиленное охранное сопровождение стратегически важных объектов.

Накануне, 13 марта, системы противовоздушной обороны России сбила над территорией нашей страны 68 украинских беспилотников только за ночь и утро. 35 беспилотников были сбиты в Воронежской области, 12 – в Белгородской. По восемь дронов уничтожены в Брянской и Курской областях и по одному — в Ленинградской и Рязанской областях. Все БПЛА были перехвачены и уничтожены ракетными системами противовоздушной обороны либо обезврежены с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

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#белгородская область
#беспилотник
#украина
#минобороны рф
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Макрон: Франция не возьмет инициативу в военных действиях на Украине
14 марта 2024, 23:47

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Франция на собирается брать на себя инициативу в эскалации конфликта на Украине, заявил ее лидер Эмманюэль Макрон в эфире телеканала France 2.
«Мы никогда не начнем наступление, мы никогда не будем брать на себя такую инициативу», — сказал французский президент.

По поводу конфликта на Украине он также заявил, что капитуляция Киева не принесет устойчивого мира.Он также выразил мнение, что отказ от поддержки Украины также не является путем к миру, а «выбором в пользу поражения». По мнению Макрона, мир возможен только в случае переговоров с последующим возвращением к международно признанным границам страны и к ее суверенитету. И для достижения мира «нельзя быть слабым», считает президент, а следует последовательно идти к поставленной цели — недопущению победы России.

Глава Франции выразил пожелание, чтобы Москва «положила конец этой войне, оставила свои позиции и позволила воцариться миру».


«Если Россия будет продолжать эскалацию, если ситуация будет ухудшаться, мы должны и будем готовы принять необходимые решения для того, чтобы Россия никогда не победила», — заключил Макрон.

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#мир
#макрон
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ВСУ выпустили более 200 снарядов по Белгородской области за сутки
Гладков: ВСУ выпустили 200 снарядов и 20 дронов по Белгородской области за сутки
14 марта 2024, 20:59

Фото: iStock/Roman Novitskii

Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что за последние сутки ВСУ выпустили более 200 снарядов и осуществили более 20 атак при помощи беспилотников по 10 районам Белгородской области.
В результате этих атак пострадали два человека. В информации, опубликованной в Telegram-канале Гладкова, отмечается, что с 7:00 13 марта по 7:00 14 марта было выпущено 208 снарядов из различных видов вооружения, включая РСЗО «Град» и тактическую ракету.

Кроме того, было совершено 22 атаки при помощи беспилотников. Большинство обстрелов пришлось на Грайворонский округ. В результате этих атак были выявлены разрушения в 10 квартирах четырех домов, 21 частном домовладении, а также на 6 объектах и 6 автомобилях.

Гладков также уточнил, что в городе Белгороде противник атаковал при помощи двух БПЛА самолетного типа, а также упомянул артиллерийские обстрелы в Белгородском районе по нескольким населенным пунктам.

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#град
#бпла
#telegram
#всу
#вооружения
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«Собрали весь сброд»: Коц об ичкерийцах* в составе украинских ДРГ
Военкор Коц: полевой командир-ичкериец* сообщил об атаке на российскую границу
14 марта 2024, 20:44

Фото: istock / Tomas Ragina

Военкор Александр Коц в своем Телеграм-канале сообщил, что составе украинских ДРГ, которые атакую Белгородскую и Курскую области, замечены ичкерийцы*.
Полевой командир Абдул Хаким аш-Шишани, который воевал против федеральных сил в Чечне на стороне Ичкерии, заявил об участии его боевиков в атаке на приграничные регионы России в составе украинских ДРГ. Как утверждает корреспондент, они называют себя последователями таких боевиков, как Шамиль Басаев.

« В составе ВСУ, атакующих сейчас Белгородчину и Курскую область, нелюди, для которых головорез, захвативший школу с детьми — герой. Кавказ хотят освобождать. Собрали весь сброд предателей, вырусей и поклонников признанного во всем мире террориста. И не стесняются», — написал военкор.
Ранее в Минобороны рассказали о попытке вторжения украинских ДРГ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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* («Чеченская Республика Ичкерия» — организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
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#диверсанты
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«Гнали на фарш»: Боец ВСУ раскритиковал новых командиров
Солдат ВСУ Шароваров: Новое командование отправляет людей «на фарш»
14 марта 2024, 20:25

Фото: istock / Prostock-Studio

Командование ВСУ отправляет людей «на фарш», высылая их на неподготовленные позиции. Такое мнение озвучил украинский военнослужащий Евгений Шароваров на своей странице в Facebook*
Как утверждает боец, новые командиры отправляют солдат на позиции, на которых большой риск потерь личного состава.

«Сядете здесь» — очередной офицер тычет пальцем в точку на планшете. «Что там? Есть укрытие? Там кто-то был?» — для меня эти вопросы составляют разницу между жизнью и смертью. Для него мы только два «карандашика». Однако он честно говорит: «Не знаю. Просто точка на карте», — рассказал боец.
Шароваров обратил внимание, что офицеры управляют боевыми действиями, используя беспилотники, из-за чего не знают каковы реалии боя на земле. Как полагает военнослужащий, ВСУ потеряли три танка Abrams, оказавшись слишком близко к российским позициям.

Он отметил, что предыдущие офицеры, когда «командование гнало людей на фарш», могли смело заявить, что отказываются отправлять своих людей и отказывались исполнять приказы, связанные с бессмысленной гибелью солдат.

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#солдат
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Advance: Киев боится дальнейшего прорыва российских войск после потери Авдеевки
14 марта 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

После взятия Авдеевки российские войска могут совершить новый прорыв на передовой. Создаётся впечатление, что такого развития событий украинцы очень опасаются.
Об этом пишут обозреватели в материале издания Advance. Уже то, что украинцы отправляют такие мощные соединения на участки к западу от Авдеевки, говорит о том, что они в политическом и психологическом смысле боятся российского прорыва, говорится в публикации.

Авторы статьи отмечают, что киевскому режиму всё труднее поддерживать остатки энтузиазма среди своих союзников. Если они увидят, что оборона ВСУ рушится, они начнут настаивать на переговорах, поясняют обозреватели.

То, что город на важном стратегическом направлении пал именно в тот момент, когда плохие новости сыпались на Украину со всех сторон, говорит о том, что Россия, возможно, с большой скоростью продолжит наступательные действия и в ближайшее время возьмут стратегические военные узлы и населённые пункты, заключают авторы статьи.

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#украина
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На подлете к Белгороду сбили 11 воздушных целей
Гладков: ПВО сбила 11 воздушных целей на подлете к Белгороду
14 марта 2024, 17:50

Фото: сайт Кремля

В третий раз за день российская противовоздушная оборона сработала над Белгородом и его окрестностями.
Были уничтожены 11 воздушных целей, приближавшихся к городу, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Наша система ПВО в третий раз за день сработала над Белгородом и его окрестностями, сбив 11 воздушных целей, приближавшихся к городу. Оперативные службы продолжают собирать информацию о последствиях на земле», — написал он.
Сегодня утром Белгород и другие районы региона подверглись массированным обстрелам со стороны ВСУ. По данным Министерства обороны РФ, около 08:30 по московскому времени, противовоздушная оборона уничтожила восемь украинских реактивных снарядов над Белгородской областью.

В четверг днем губернатор Вячеслав Гладков также сообщил, что ПВО сбила 10 воздушных целей над Белгородом и его окрестностями, в результате чего погибли два человека, а несколько получили ранения.

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#пво
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«Врата ада»: Стало известно, чего боятся солдаты ВСУ
MWM: высокоточные планирующие бомбы ВКС РФ наводят ужас на бойцов ВСУ
14 марта 2024, 16:47

Фото: istock / Michele Ursi

Российские высокоточные бомбы наводят ужас на военнослужащих ВСУ. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Россия нарастила преимущество в огневой мощи при помощи огромного количества новых высокоточных планирующих бомб. <…> Бойцы ВСУ даже сравнивают их удары с открытием «врат ада», — отмечают авторы публикации.
Отмечается, что авиация Украины не внесла сопоставимого вклада. Помимо этого, арсенал тактических баллистических ракет России существенно расширил свои возможности для атаки позиций противника за счет успешного росту производства ракет.

В материале подчеркивают, что в настоящее время российский ВПК производит артиллерийские снаряды более чем на 250% быстрее, чем США и страны НАТО вместе взятые.

Ранее стало известно об использовании ВСУ снятой с памятников техники. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Раскрыто число уничтоженных иностранных наёмников, воевавших на стороне ВСУ
Армия России уничтожила 5 962 иностранных наёмника, воевавших на стороне ВСУ
14 марта 2024, 15:32

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Российские военные ликвидировали за все время спецоперации 5 962 иностранных наемника, прибывших на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По информации оборонного ведомства России, всего на Украину прибыло 13 тысяч 387 наёмников из различных стран. При этом больше всего иностранцев приехало из Польши – 2 тысячи 960 человек. Из них удалось ликвидировать 1 497 бойцов.


Фото: Минобороны РФ

На втором месте по числу военных в ВСУ находится Грузия – оттуда прибыло 1 042 человека, из них уничтожен 561 боевик.

Кроме того, на стороне ВСУ воюет 1 113 бойцов, ликвидирован уже 491, а из 1005 канадских наёмников уничтожено 422. Из Великобритании на Украину прибыло 822, уничтожено 360.

Также в Минобороны рассказали, что из Румынии приехало 784 наёмника, 349 ликвидированы; из Германии – 235, уничтожено 88.

«Стоит отметить, что Франция, на всех уровнях опровергающая наличие на территории Украины своих наемников, потеряла уже 147 боевиков из 356 прибывших», — заключили в Минобороны России.
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#всу
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«Умеют воевать»: Баранец рассказал, зачем ВСУ Работино и опроверг миф о нехватке солдат
Полковник Баранец: контроль над Работино позволит продвинуться в Славянск и Краматорск
14 марта 2024, 15:19

Фото: iStock/Tomas Ragina

Украинская сторона перебрасывает резервы на Запорожское направление под Работино. Прежде об этом сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов. Наряду с этим, распространяется информация о том, что ВСУ несут существенные потери среди личного состава и техники, и на линии фронта отмечается нехватка живой силы.
О том, какое значение имеет Работино, и на самом ли деле украинская армия испытывает дефицит военных и вооружения, в беседе с «Радио 1» рассказал член Общественного совета при Министерстве обороны РФ, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Я принадлежу к тем людям, которым на уши не повесишь лапшу, как это пытаются сделать западная и украинская пропаганды», — заявил Баранец.

Он пояснил, что речь идет о «нытье Украины» о том, что у них нет снарядов и личного состава.

«Они воюют и воюют, солдаты у них не кончаются и не кончаются. А почему они воюют, и мы по 500 метров в день продвигаемся? Не нужно верить лживой пропаганде, которая пытается нас с вами одурачить. Есть у них боеприпасы и есть у них личный состав. И достаточно матерый личный состав, который умеет воевать», — рассказал военный эксперт.

На вопрос о том, какое значение имеет населенный пункт Работино и почему за него идут ожесточенные бои, Баранец ответил, что установление контроля над селом позволит выполнить дальнейшие прорывы в направлении Славянска и Краматорска.

«Это наша стратегическая задача в этом году. Оттуда можно выйти на административные границы Донецка и Луганской области. Они поэтому держаться, они видят, что мы рвем, напираем», – заявил Баранец.

Он также добавил, что ВСУ «зубами вцепились» в Работино, и там идут кровопролитные бои.

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#боеприпасы
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#вс рф
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