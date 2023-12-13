Губернатор Старовойт выступил против запрета абортов

Фото: сайт Кремля
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что «ни в коем случае нельзя запрещать или ограничивать аборты», так как это право женщины и есть много показаний к этому. Об этом губернатор сообщил в рамках пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что депутаты Законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. Согласно пояснительной записке, мера направлена на то, чтобы рождаемость в стране увеличивалась за счет уменьшения случаев прерывания беременности искусственным путем.
Читайте также:
В Госдуму внесли проект, запрещающий аборты в частных клиниках
В Волгограде задержали нервного пассажира, который закурил во время посадки самолёта
Совфед одобрил закон об ограничении использования смартфонов в школах
Екатерина Коршунова