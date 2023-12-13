Совфед одобрил закон об ограничении использования смартфонов в школах

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Совет Федерации единогласно одобрил на пленарном заседании закон, ограничивающий использование школьниками мобильных телефонов и других гаджетов с sim-картами на уроках и закрепляет право учителей на защиту от насилия и оскорблений.
Уточняется, что прибегнуть к использованию гаджетов можно только в случаях возникновения угрозы жизни или здоровью учеников, работников образовательной организации и других экстренных ситуациях. Данный закон также включает в себя право преподавателей на «уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности».
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