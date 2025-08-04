Губернатор Вологодской области посоветовал «Красному&Белому» торговать хлебом

04 августа 2025, 17:59

Фото: iStock/blinow61

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сети магазинов «Красное&Белое» следует торговать хлебом, а не алкоголем. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.