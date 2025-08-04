Губернатор Вологодской области посоветовал «Красному&Белому» торговать хлебом
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что сети магазинов «Красное&Белое» следует торговать хлебом, а не алкоголем. Об этом глава региона написал в своём Telegram-канале.
Ранее в этот день Филимонов заявил, что российская сеть алкомаркетов была лишена в регионе лицензии, и в скором времени закроет все точки. По его словам, такие меры не нарушают права предпринимателей, а Вологодской области просто «не нужны торговцы смертью».
Однако спустя время появился ответ от представителя сети, который опроверг уход магазинов из российского региона.
Напомним, что с 1 марта 2025 года в Вологодской области вступил в силу закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя. По новым правилам в будние дни алкоголь можно приобретать только в ограниченный промежуток времени – с 12:00 до 14:00.
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