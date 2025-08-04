«Торговцы смертью не нужны»: Сеть магазинов «Красное — Белое» ушла из Вологодской области

04 августа 2025, 13:16

Филимонов: сеть магазинов «Красное — Белое» ушла из Вологодской области

Фото: iStock/Kwangmoozaa

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что с 1 августа сеть магазинов «Красное — Белое» ушла из региона. В своем сообщении градоначальник назвал «КБ» торговцами смертью.





В своем telegram-канале Филимонов пишет, что действие лицензии сети в регионе было прекращено досрочно. Такое решение было принято на фоне введенных ограничений по продаже алкоголя в области.





«С 1 августа на основании заявления владельца - ООО "Альфа-М" - действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — пишет Филимонов.