«Торговцы смертью не нужны»: Сеть магазинов «Красное — Белое» ушла из Вологодской области
Филимонов: сеть магазинов «Красное — Белое» ушла из Вологодской области
Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов заявил, что с 1 августа сеть магазинов «Красное — Белое» ушла из региона. В своем сообщении градоначальник назвал «КБ» торговцами смертью.
В своем telegram-канале Филимонов пишет, что действие лицензии сети в регионе было прекращено досрочно. Такое решение было принято на фоне введенных ограничений по продаже алкоголя в области.
«С 1 августа на основании заявления владельца - ООО "Альфа-М" - действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя», — пишет Филимонов.
Губернатор отметил, что тем, кто потерял рабочие места, регион поможет в трудоустройстве. Власти будут помогать гражданам исходя из их личных предпочтений и имеющихся вакансий. Владельцам помещений, в которых размещались магазины «Красное — Белое», предложили взвешенно подходить к вопросам аренды.
Филимонов порекомендовал отдать предпочтение бизнесу в сфере общепита. При этом губернатор пообещал оказать предпринимателям поддержку и льготный займ для создания соответствующих точек.