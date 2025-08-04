Сеть алкомаркетов «Красное&Белое» опровергла уход из Вологодской области
Сеть магазинов «Красное&Белое» опровергла уход из Вологодской области. Об этом представители сети заявили в беседе с «Газетой.Ru».
Ранее вологодский губернатор Георгий Филимонов заявил о лишении лицензии алкомаркета «Красное&Белое» и его уходе из региона.
«Данную информацию не подтверждаем», – заявила представитель компании Наталья Аверкиева.Филимонов уточнил, что с 1 августа была прекращена лицензия ООО «Альфа-М», как отмечается, на основании заявления владельца. С 25 июля «Красное&Белое» прекратило продажу алкоголя в регионе.
Губернатор добавил, что нарушений прав предпринимателей в данной ситуации нет. По его словам, Вологодской области просто «не нужны торговцы смертью».
С 1 марта 2025 года в регионе был введён закон, согласно которому алкоголь в будние дни продают только с 12:00 до 14:00, а в выходные – без ограничений.