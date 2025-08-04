Сеть алкомаркетов «Красное&Белое» опровергла уход из Вологодской области

04 августа 2025, 14:34

Фото: iStock/blinow61

Сеть магазинов «Красное&Белое» опровергла уход из Вологодской области. Об этом представители сети заявили в беседе с «Газетой.Ru».





Ранее вологодский губернатор Георгий Филимонов заявил о лишении лицензии алкомаркета «Красное&Белое» и его уходе из региона.





«Данную информацию не подтверждаем», – заявила представитель компании Наталья Аверкиева.