Губернатор Вологодской области решил увеличить рождаемость в регионе запретом на алкоголь

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил ограничить продажу алкоголя в регионе, чтобы снизить уровень алкоголизма и повысить рождаемость.
В интервью «Коммерсанту» он отметил, что алкоголь можно будет покупать только с 12:00 до 14:00 — это время, по его словам, неудобно для большинства, так как совпадает с обедом, учебой или работой. Также введут запрет на торговлю в магазинах с одним входом или в подвалах. Эти меры ударят по крупным алкомаркетам вроде «Красного & Белого» и «Бристоля».
Филимонов назвал меры «мягкими», но подчеркнул их необходимость. В области ежегодно фиксируют 7,5 тыс. смертей от алкоголя, а уровень алкоголизма за 2024 год вырос на 30%.
В качестве примера успешной борьбы с алкоголизмом он упомянул Чечню, добавив, что такие ограничения помогут увеличить рождаемость в регионе в 1,5–2 раза за пять лет.
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года, но покупка алкоголя в барах и ресторанах останется доступной, а магазины смогут работать без ограничений в выходные дни.
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Филимонов назвал меры «мягкими», но подчеркнул их необходимость. В области ежегодно фиксируют 7,5 тыс. смертей от алкоголя, а уровень алкоголизма за 2024 год вырос на 30%.
В качестве примера успешной борьбы с алкоголизмом он упомянул Чечню, добавив, что такие ограничения помогут увеличить рождаемость в регионе в 1,5–2 раза за пять лет.
Новые правила вступят в силу с 1 марта 2025 года, но покупка алкоголя в барах и ресторанах останется доступной, а магазины смогут работать без ограничений в выходные дни.
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Мария Моисеева